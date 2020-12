Antonio Herraiz:"Mientras el centro derecha siga dividido, Sánchez se sentirá seguro en Moncloa"

Hoy miramos a Europa. Mientras en España son las comunidades autónomas las que tiene que asumir las riendas y replantear el plan de Navidad ante el repunte de casos, en países como Alemania se toman decisiones que afectan a todos por igual. Alemania es ahora mismo uno de los lugares donde más está golpeando la pandemia. El registro de las últimas 24 horas deja 952 muertos en un solo día y 27.000 positivos.

Esto ha llevado al Gobierno alemán a imponer un cerrojazo hasta el 10 de enero. Son medidas drásticas. Sólo podrán abrir los comercios denominados esenciales y los estudiantes no volverán a las clases presenciales hasta después de las vacaciones. ¿Cómo van a ser las celebraciones en Navidad? Se limitan a cinco personas que sean, como máximo, de dos domicilios diferentes. Alemania fue ejemplo de la gestión de la pandemia y ahora ven cómo se ha torcido todo. ¿Qué es lo que ha pasado? En Herrera en COPE le hemos preguntado a Alexis Montes, que es un argentino que trabaja en una clínica cerca de Frankfurt: "La realidad es que ha habido mucho contacto local, digamos de muchas personas sobre todo de grupos de edades muy muy jóvenes y vamos han tenido mayor contagio, lo que se cree es que es mucho contagio dentro del grupo familiar, es por eso que se ha restringido mucho la posibilidad de juntarse entre las personas o sea máximo 5 personas".

En España, ahora mismo, estamos mejor que en Alemania, pero vemos como la incidencia media sigue subiendo, hasta superar esos 200 casos por cada 100.000 habitantes y con el anuncio de medidas, de más restricciones de cara a las celebraciones de Navidad. Esta tarde se reúne de nuevo el consejo interterritorial de Salud, que no decide nada, que sólo aconseja porque luego el Gobierno deja que sean las comunidades las que aprueben las medidas.

¿Esta falta de liderazgo está pasando factura al PSOE? No. Según la encuesta de GAD3 que te está contando COPE, el partido de Pedro Sánchez está aprovechando la caída de Podemos para concentrar el voto de la izquierda. Todo lo contrario que está pasando en la derecha. PP, Ciudadanos y Vox sumarían un porcentaje de voto histórico en España, rozando el 46 por ciento de los apoyos pero insuficiente para desalojar a Pedro Sánchez de la Moncloa por la división del centro-derecha en tres partidos. En Herrera en COPE el presidente de GAD3, Narciso Michavila, detallaba la estimación de voto que tendría ahora mismo el PSOE: "Es verdad que la izquierda no está indecisa, no está determinada aquedarse en casa, pero sin embargo es verdad que como concentra mucho más el voto, cada vez más en una única formación que es el Partido Socialista, pues a día de hoy todavía Pedro Sánchez tendría más opciones porque los 10.000.000 largos de votantes a la derecha del PSOE siguen dividiendo su voto en tres formaciones".

Conclusión, mientras el centro derecha siga dividido, Sánchez se sentirá seguro en Moncloa.