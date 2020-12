Antonio Herraiz: "Sánchez no va a tomar ninguna medida impopular de cara a Navidad"

A ocho días de la Nochebuena, la evolución de la pandemia obliga a las comunidades autónomas a replantearse su plan de Navidad. Y les obliga porque el Gobierno de Sánchez no va a tomar ninguna decisión impopular en unos días tan importantes. Hoy lo ha dejado claro en el Congreso el propio presidente: “Si hay que endurecer el plan de Navidad no les quepa duda de que el Gobierno de España propondrá a los gobiernos autonómicos endurecer ese plan de Navidad. Porque no podemos relajarnos, no podemos bajar la guardia. En estos últimos días estamos viendo preocupante aumento de número de contagios”.

Sánchez no dice que van a endurecer el plan de Navidad. Hay un matiz que no es menor. El presidente apunta que se lo va a proponer a las comunidades autónomas para que sean ellas las que decidan y se desgasten. Si sale bien, la medalla para el Gobierno y si sale mal es porque no hicieron lo que debían. Es la estrategia que han seguido durante toda la pandemia Sánchez e Iglesias y que van a llevar hasta el final.

No en todas las comunidades la pandemia está evolucionando igual. Pero hay datos preocupantes. En Cataluña, en una semana, los contagios han subido un 40%. Los datos que ha adelantado esta mañana la Generalitat reflejan un nuevo aumento de casos positivos respecto al día anterior y también de muertos. 23 más. En Galicia, también tercer día consecutivo de subidas. Con estos datos, con este escenario, los gobiernos autonómicos van replanteándose cómo van a ser las celebraciones de Navidad. En el caso de la Xunta, impone el cierre perimetral de Galicia entre el 23 y el 6 de enero, solo pueden pasar para visitar a familiares. Y las reuniones de un máximo de 6 personas.

La Rioja también amplía ese cierre al 15 de enero. Enseguida te detallamos esos planes en un miércoles en el que estamos conociendo un poco más a Jordi Sabaté. Es un joven catalán que padece ELA. La esclerosis lateral amiotrófica. Es una enfermedad que sufren en España unas 4.000 personas. A Jordi, los primeros síntomas le aparecieron hace seis años y su salud se ha ido deteriorando muy rápido. Permanece postrado en la cama de su casa y se comunica con un sistema inteligente a través de los ojos. Hoy ha animado a sumarse a la iniciativa #mueveundedoporlavida que se prolonga hasta mañana y que tiene un lema muy sencillo. Priorizar la ayuda para vivir antes que para morir: “Hay que invertir todos los recursos humanos y económicos para que todos los enfermos puedan tener una vida digna y hoy en día no se está haciendo”, pide Jordi.

Esta campaña de Jordi Sabaté mira al Congreso donde mañana se va a aprobar la ley que regulariza la práctica de la eutanasia. La Conferencia Episcopal ha convocado para hoy una jornada de ayuno y oración en defensa de la vida.