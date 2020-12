Antonio Herraiz: "Iglesias sigue obsesionado con el asalto al CGPJ"

Europa se blinda ante el aumento de contagios por coronavirus. Mientras en España seguimos debatiendo cómo serán las celebraciones de Navidad, en varios países de la Unión vuelven a un escenario muy similar al que tuvimos aquí durante los meses más duros del confinamiento.

EnHerrera en COPE hemos estado en Países Bajos. Allí vive Yaiza. Es de Guadalajara y trabaja como veterinaria. Holanda es un país en el que se han disparado los contagios y, desde hoy, cierran toda actividad no esencial, incluidos guarderías, colegios e institutos. ¿Esto nos suena, verdad? Los niños vuelven a las clases online, todavía sin fecha para el regreso a las aulas, y toca organizarse de nuevo. Así nos lo ha contado: “Pues la verdad es que encaje de bolillos, entre mi marido y yo tenemos que organizarnos bien para poder estar siempre alguien en casa. Un poco aguantar y esperar a que esto dure solo cinco semanas, que todavía no las tenemos todas con nosotros”.

Se les pide a los ciudadanos reducir sus salidas, confinarse, no viajar al extranjero y limitar el número de invitados a casa a un máximo de dos personas, y a tres en Navidad. ¿Duro, verdad? Sólo tres personas en Navidad si hay algún no conviviente. Yaiza y su familia querían volver a España para reencontrarse con los suyos. No va a poder ser. Yaiza ha añadido:“La verdad es que la esperanza no la habíamos perdido del todo, siempre había esperado que la situación hubiera estado un poco mejor, pero bueno estábamos pensando un poco que no iba a poder ser y ayer nos dieron el mazazo final. Este año no va a poder ser así que habrá que guardarse las ganas para otra ocasión”.

Primer día de confinamiento en Holanda. En Francia se amplía el toque de queda, desde las ocho de la tarde hasta las seis de la mañana. Y en Alemania y en Londres, a partir de mañana endurecen también las medidas.

Esta es la situación en Europa y ahora, en España, las comunidades autónomas, porque es una decisión que se va a quitar de encima el Gobierno, tendrán que definir cómo es nuestro plan de Navidad.

¿Qué es lo que sí decide el Gobierno? Todas esas leyes con un claro ideológico. Para eso sí tiene prisa, en medio de la pandemia y sin escuchar a los afectados. Lo hemos visto con la ley de educación, la “ley Celaá”. Y hoy tenemos dos ejemplos más. Finalmente, habrá pleno extraordinario el jueves para aprobar la ley de la eutanasia. Luego seguirá su tramitación en el Senado y el año que viene su aprobación definitiva en el Congreso. Además, Sánchez e Iglesias siguen maniobrando para controlar el CGPJ. Su estrategia pasa ahora por limitar las funciones del máximo órgano de gobierno de los jueces, una propuesta que llega hoy al pleno del Congreso. Pretende que se reduzcan al mínimo los nombramientos de magistrados. Intentaron reducir al mínimo el apoyo parlamentario para renovar el CGPJ. Les dieron un toque desde Bruselas y ahora han dado un rodeo para dar el asalto a la Justicia, que es el gran deseo y objetivo del vicepresidente Pablo Iglesias.