Antonio Herraiz: "Cuano vienen mal dadas, el Gobierno deja el marrón a las CCAA"

Varias comunidades autónomas se plantean modificar el plan para las celebraciones de Navidad. Es el caso de Cataluña, donde se ha disparado la velocidad de contagio del virus. Preocupan los datos epidemiológicos porque el denominado riesgo de rebrote, que es el que mide el crecimiento potencial de la pandemia, ha crecido 38 puntos en Cataluña. En las últimas 24 horas han registrado casi 2.000 nuevos positivos y 39 fallecidos, y aunque se mantiene la presión hospitalaria aumentan los ingresados en la UCI.

Esto en Cataluña. En Galicia la tendencia es la misma que ayer. Más casos activos de coronavirus y crece la presión hospitalaria, tanto en planta como en UCI. En Baleares han registrado la cifra más alta de contagios desde septiembre y en Murcia la han duplicado, de 80 a 160. También suben los ingresos.

Son algunas regiones que a lo largo de la mañana han actualizado los datos y que abre el debate sobre si es necesario intensificar las medidas en Navidad y no abrir la mano, como se ha planteado inicialmente. En Herrera en COPE, el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, ha adelantado que si la tendencia es negativa no le va a temblar el pulso. Además, mira al Gobierno de Sánchez. El patrón se repite. Cuando vienen mal dadas, deja el marrón a las comunidades autónomas. Así lo ha contado: ”Ahora mismo nosotros las CCAA estamos tomando todas las decisiones difíciles. Y estamos dispuestos a asumirlas. Pero ¿dónde está el liderazgo del Gobierno de la nación? Un presidente que solo sale para hablar de vacunas, o para hablar de noticias positivas. Eso no puede ser. Esto es un país que se llama España. Y un país necesita un liderazgo firme, serio, riguroso de su presidente de gobierno, que ha abdicado de su mayor responsabilidad en plena pandemia”.

Esta es la situación en España desde donde miramos con preocupación la evolución de la pandemia en Europa y cómo están intensificando las restricciones en Francia, en Holanda, en Alemania o en Londres.

Pendientes de las decisiones que se toman aquí en España. Que nadie espere que las restricciones, siempre impopulares, las vaya ahora tomar el Gobierno. Va a dejar que sean las comunidades autónomas las que se desgasten un poco más.

Lo que sigue sin asumir el Ejecutivo de Sánchez e Iglesias es la cifra real de fallecidos. Más organismos oficiales siguen dejando en mal lugar al Gobierno, incapaz de admitir la realidad. La semana pasada fue el INE y hoy en COPE te estamos contando la última actualización del MOMO. ¿Qué es el Momo? Es el Sistema de Vigilancia de la mortalidad diaria que gestiona el Instituto de Salud Carlos III. Es un organismo oficial. Y hoy apunta que el exceso de mortalidad en España en 2020 alcanza las 70.000 personas. Si preguntamos al tándem Illa-Simón, Simón-Illa, dirán que nadie es capaz de asegurar que todas sean por coronavirus. ¿Y ellos se atreven a decir entonces a qué se deben esas muertes? Cuando la evidencia es tan clara, cualquier argumento en otra dirección es un insulto.