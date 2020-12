Herraiz: "No hay pruebas de que hayan organizado los traslados de inmigrantes, pero sí de que están al tanto"

El ministro Grande Marlaska se ha visto obligado a salir al paso de las informaciones que te viene contando COPE sobre los traslados de inmigrantes a la península. No desmiente ninguna de las noticias, entre otras cosas porque sabe que tienen el respaldo de documentos oficiales con el membrete del propio Ministerio del Interior.

¿Qué es lo que te hemos contado? Que mientras el Gobierno negaba que se estuvieran produciendo esas derivaciones de inmigrantes, estaban aterrizando en los aeropuertos de toda España aviones cargados de marroquíes. ¿Quién está detrás de esos traslados, quién los organiza, quién los financia? Son las grandes preguntas. En ningún momento hemos dicho que sea el Gobierno porque esa prueba no la tenemos, pero Interior no puede negar que no sabía nada. Entre otras cuestiones porque han estado organizando los dispositivos policiales para controlar esos movimientos.

¿Qué es lo que ha dicho hoy Marlaska? Que ellos no han organizado nada y que los inmigrantes trasladados son personas vulnerables: “Únicamente el ministerio ha dado autorización a traslados muy esporádicos a península desde Canarias y como consecuencia de aquellos colectivos vulnerables, aquellos colectivos susceptibles de tener protección internacional”.

Aquí no especifica qué criterio siguen para considerar si un marroquí es vulnerable o no. ¿Los 200 que llegaron a Granada eran vulnerables? ¿Las decenas que han aterrizado en Manises también? Las preguntas se multiplican y a medida que tratan de matizar las noticias que te venimos contando, ellos se enredan aún más.

No se entiende que no se devuelvan a Marruecos a los inmigrantes que han entrado de forma irregular y que se haga al poco de entrar en Canarias. No se entiende que no se haga directamente desde las islas, puedan viajar en un vuelo comercial hasta España y luego se les detenga porque tienen un pasaporte falso. ¿Eso no se comprueba en el primer punto de destino? Eso a los que se detiene, porque la mayoría quedan libres y se les pierde la pista.

Así podríamos ampliar un extenso catálogo de incongruencias que ha dejado desnudo al Gobierno, una vez más en materia de inmigración, evidenciando sus medias verdades cuando no sus mentiras.

Por lo demás, la evolución de la pandemia no tiene nada que ver con la que teníamos hace un mes. La curva no es igual en todas las partes, pero en líneas generales la evolución en España, a las puertas de la Navidad, es buena. Esto no lo pueden decir en todos los países de Europa. En Alemania siguen subiendo los contagios por coronavirus con casi 30 mil y cerca de 600 muertos en las últimas 24 horas. El gobierno ya anuncia importantes restricciones en su capital, Berlín, con el cierre de todas las actividades no esenciales, salvo supermercados y farmacias. Los colegios también están cerrando. ¿Qué ha pasado? Se lo hemos preguntado a Alicia Pecos, una enfermera española que trabaja en Munich. Así ha contado: “Desde que nos las pusieron han subido los casos, en vez de ir a mejor hemos ido a peor, también hay mucha gente que está muy decepcionada, con manifestaciones, con saltarse reglas. Hay mucho caos también aquí, no solo en España, en todos los países están volviendo a la misma situación. Alemania no escapa, no es inmune a eso”.

Los cierres en Alemania nos recuerdan tiempos no muy lejanos en España y dependerá de lo bien o lo mal que lo hagamos en Navidad el no tener que volver a ellos.