Antonio Herraiz: "Marlaska negó los traslados de inmigrantes mientras se diseñaba el dispositivo de seguridad"

La CADENA COPEha tenido acceso a documentos oficiales que demuestran el papel que juega el Gobierno en el traslado de inmigrantes desde Canarias a la península. Primero la estrategia fue la de negar que se fueran a producir esos traslados. El propio ministro del Interior, Grande Marlaska, con la situación desbordada en Canarias aseguraba que no se iban a producir esos traslados. Era el 20 de noviembre: “Cuando se me habla de traslados a la península, evidentemente hay que luchar contra la emigración irregular, también es evitar que se establezcan unas vías de entrada irregular en Europa. Y vuelvo a decir que la policía emigratoria es del conjunto de la Unión Europea, no es solo española”.

Pues esos traslados se están produciendo y no sólo a Granada, como ha denunciado su alcalde en las últimas horas. ¿Cuál es la estrategia del Gobierno una vez que se ha desvelado que no era verdad lo que decía el ministro Marlaska? La estrategia es ponerse de perfil y decir ahora que ellos no están detrás de esos traslados, que no los organiza el Gobierno. Ayer mismo ratificaba esta versión, la portavoz María Jesús Montero:”Yo desconozco si el motivo, las razones que se argumentan por parte de los ministerios es que no tienen esa información disponible o que no se haya producido ningún tipo de traslado ordenado o regular desde las islas hasta la península, que también podría ocurrir esta última cuestión. Pero insisto, desconozco cuál ha sido el dato o el motivo”.

Y si bajamos un escalón más, están las declaraciones que hacía en las últimas horas la propia subdelegada del Gobierno en Granada, que se llama Inmaculada López. Ella aseguraba que los propios inmigrantes viajaban, previo pago del billete, con sus propios recursos y todos con los test hechos, cuando precisamente uno de ellos, lo veíamos en uno de esos vídeos, declaraba que a él (a uno de esos inmigrantes) no le habían hecho ninguna prueba. Esto es lo que declaraba la subdelegada:”En ningún momento se ha fletado ningún avión, ni se ha trasladado por parte del Gobierno a nadie aquí a Granada. Es decir, han llegado personas libres, y que con sus recursos propios se han podido trasladar en un avión comercial”.

Estas versiones la desmontan todos los documentos que puedes ver en COPE.ES. Esos informes revelan detalles del dispositivo policial que se está preparando ante la posibilidad de más traslados este fin de semana. En concreto a Valencia, aunque las llegadas se están produciendo en aeropuertos de media España. En el caso del aeropuerto de Manises la policía ha dado cobertura a 8 vuelos recibidos con más de 300 inmigrantes durante el puente de la Inmaculada. Pero atención, de cara al fin de semana, ya hay preparado todo un dispositivo. En los documentos a los que ha tenido acceso COPE quedan claras las órdenes con el número de agentes que se tienen que desplegar, los lugares que han de cubrir y la documentación que tienen que requerir a los inmigrantes. Y todo con el membrete del Ministerio del Interior. ¿Marlaska va a seguir negando la evidencia?

Seguimos pendientes de Badalona, de esa nave abandonada en la que vivían personas sin hogar que ha sido pasto de las llamas: “Han estado toda la noche, y esto no es nada, a partir de las nueve y media fue horrible, esto parecía ‘El coloso en llamas’, unas llamas horribles. Hubieron 4 o 5 chicos que se tiraron por las ventanas. No, no hemos pasado miedo, hombre, susto porque había varias personas y eso es lamentable”.

Es Calixto un vecino que ha contado a COPE los momentos angustiosos que se han vivido. El incendio deja tres muertos y una veintena de heridos. No se descarta que dentro haya de ese edificio haya más fallecidos pero, ahora mismo, la principal preocupación de los servicios de emergencia es el riesgo de derrumbe de la nave.