Antonio Herraiz: "El INE confirma la cifra de muertos por coronavirus que no admite el Gobierno"

La llegada de la vacuna a España es inminente y cuando se empieza a dibujar el principio del fin hoy un organismo público como es el Instituto Nacional de Estadística ha arrojado un dato demoledor. Con cifras oficiales, con comparativas exhaustivas, han detallado el número de muertos por coronavirus durante la primera ola.

Sabíamos que los datos que admite el Gobierno estaban muy lejos de la realidad. Y lo hemos contado en COPE con información, precisamente, de organismos públicos. Ahí el propio INE y también los registros del MoMo, el sistema de monitorización diaria de la mortalidad del Instituto de Salud Carlos III, un organismo que depende del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidad, al que hemos acudido periódicamente.

Lo hemos venido reflejando en COPE, pero es evidente que Sánchez, Illa, Iglesias y el resto del gabinete no tienen ningún interés en reconocer la evidencia. Y hoy el INE les ha vuelto a colocar frente a un espejo tan claro como cruel.

El instituto de estadística ha apuntado que, en España, durante la primera ola, es decir hasta finales de mayo, fallecieron por coronavirus 45.684 personas. El dato contrasta con el oficial de Sanidad, con el que venden Illa, Simón y compañía y que contempla 27.127 muertos por Covid en los cinco primeros meses del año.

Los datos son los que son y todavía hay alguno que trata de justificar la diferencia con un argumento perverso. Qué más da que en España hayan muerto casi 20.000 personas más que las que admite el Gobierno. No, no da igual. Es cuestión de sensibilidad y de dignidad. Sobre todo, porque hemos sido incapaces de reconocer la dimensión de la tragedia y algunos han tratado de edulcorarla hasta el extremo, como si aquí no estuviera pasando nada y como si la gestión fuera inmejorable.

En medio de la pandemia hemos visto que no solo nos hemos centrado en la crisis sanitaria o económica. Ni mucho menos. Un sector muy significado del Gobierno ha intentado aprovechar la zozobra que provoca la pandemia, la anestesia general para intentar colar de forma urgente reformas legales con un claro sesgo ideológico. Ahí está la maniobra para renovar el Consejo General del Poder Judicial que paró Bruselas. Ahí está la “ley Celaá”, tramitada en el congreso y que ya veremos si no tumban los tribunales. Y ahí está también la ley de la eutanasia. El PSOE ha decidido acelerar su tramitación y hoy se ha aprobado en comisión. ¿A qué no se dan tanta prisa para ampliar y extender los cuidados paliativos a todos los enfermos que lo solicitan?