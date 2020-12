Antonio Herraiz: "Trasladan 200 inmigrantes desde Canarias a Granada y el Gobierno dice que no sabe nada"

La llegada de la vacuna a España será inminente. Hoy Bruselas, la Comisión Europea ha anunciado que se van agilizar los plazos para el ok definitivo de la vacuna que, si no hay contratiempos, podría llegar en enero al conjunto de Europa. Lo que hace el gobierno de la Unión es oficializar lo que todos intuíamos: si Reino Unido ha sido capaz de empezar el 8 de diciembre, en el resto de Europa no se pueden demorar los plazos mucho más. Por eso lo reduce. Los 60 días se van a reducir a 3 días.

Hasta ese momento, tocará redoblar las precauciones y la Navidad supone una prueba exigente. Esta tarde se reúne de nuevo el Consejo Interterritorial de Salud para tratar de consensuar las mismas restricciones, las mismas limitaciones para toda España. El punto de partida es bueno, porque todos los datos que siguen registrando las comunidades confirman un descenso de positivos y de hospitalizados. Pero si no lo hacemos bien, eso va a cambiar.

¿Qué es lo que está en el aire? La concreción del término “allegados”, para poder desplazarse entre regiones. Hay comunidades que piden directamente que se elimine esa salvedad y que se reduzca a familiares. Y luego está el número de personas no convivientes que se podrán reunir. Primero hablaron de seis como máximo, luego lo ampliaron a diez, está también si los niños hasta 14 años deben contar en ese cómputo. Cuestiones en el aire que habrá que ver si concretan en la reunión de esta tarde.

Por lo demás, en Granada siguen pidiendo explicaciones al Gobierno de Sánchez por el traslado, sin aviso, por la noche, de 200 inmigrantes a esta ciudad andaluza. Son 200 personas que habían aterrizaron a Canarias, un traslado que trascendió por vídeos como este, en el que se escucha: “Aeropuerto de Granada. ¿Dónde van? A la calle. ¿Hay policía? ¿Hay alguna comitiva que los recoja? Para nada. No hay nadie”.

De momento, nadie asume la responsabilidad de estos traslados y el alcalde de Granada, Luis Salvador, elevaba la denuncia esta mañana en Herrera en COPE, y decía: “Nosotros no entendemos en absoluto esto, y menos sin dar ninguna información, y sin ninguna hoja de ruta y sin ninguna garantía. Ahora están comentando que probablemente les hayan hecho PCR pero todo “off the record”, fuera y desde luego ninguna autoridad. Y de hecho a las claras está que no están dando una versión nítida de esta situación”.

Qué dice el Gobierno. Que el Ministerio del Interior no organiza ni gestiona estos traslados. Se pone de perfil y la CADENA COPEha podido confirmar que ninguna de las ONGs que, habitualmente, están al tanto de estos movimientos, han sido esta vez informadas. Nadie les ha informado de que se iban a producir esos traslados como el de 200 inmigrantes a Granada.