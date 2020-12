Herraiz: "Después de comerse el marrón de la pandemia, las CCAA también van a rentabilizar las vacunas"

Semana especial, con un largo puente en casi toda España. Hoy es festivo en 11 comunidades autónomas y mañana, día de la Inmaculada, es festivo nacional. No estamos ante una semana más y no sólo por las cuestiones derivadas del calendario.

Es una semana clave para todo el mundo porque en Reino Unido comienzan a distribuir la vacuna contra el coronavirus. Es una noticia que llevamos esperando desde marzo. Por entonces, nadie se atrevía a hacer un pronóstico tan optimista y, finalmente, cualquier previsión ha sido superada.

En MEDIODÍA COPE te adelantamos el viernes que las primeras dosis de la vacuna de Pfizer habían llegado ya a Reino Unido. Está previsto que comiencen a administrarse a partir de mañana y a esta hora se viven horas frenéticas porque los centros de salud han recibido información a cuentagotas.

Aquí en España todo apunta a que no será hasta enero cuando tengamos ya lista la vacuna. Dependemos del conjunto de la Unión y del visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento. Pero hay españoles que se van adelantar. Son los profesionales que trabajan en residencias de la tercera edad de Gibraltar. Se estima que son cerca de 300 y serán los primeros españoles en vacunarse. Es el caso de Luis Martín. Es auxiliar de enfermería, vive en Algeciras y lleva 7 años trabajando en un centro para personas discapacitadas en Gibraltar. Forma parte del primer grupo en vacunarse, pero todavía no disponen de mucha información. Así ha contado: "Solamente sabemos lo que es vox popoli, que llegan esta semana las 35 mil vacunas, que están esperando por las refrigeradoras para mantenerlas a 70 grados bajo cero, y todavía no sabemos nada, no nos han informado cuándo empieza la campaña y cuándo nos tocará la vacunación".

En España, después de los anuncios del Gobierno, ahora es el turno de las comunidades autónomas. Después de asumir por su cuenta, sin alternativa, el marrón de la pandemia, ahora no van a dejar que Sánchez e Iglesias se pongan todas las medallas de las vacunas. La Comunidad Madrid estima que avanzado el mes de enero podrán haber vacunado a 300.000 madrileños.

Por lo demás, en COPE hemos conocido más detalles de una fuga, real, en una cárcel de España, propia de un guion de cine. Ha ocurrido en Valdemoro. Tres reclusos planificaron la huida. Dos son hermanos y viejos conocidos de la policía. Son los Muñiz Alcaide, uno de ellos, Jonhatan, apodado el Piojo, y con un largo historial de alunizajes y robos a mazamos a sus espaldas. ¿Cómo planificaron la fuga de la cárcel? Forzaron la cerradura de un almacén -el llamado cuarto de maletas-, y serraron los barrotes de la ventana. A partir de ahí se separaron, los hermanos, por un lado, el otro preso por el otro, y se encendieron las alarmas de la cárcel. Los funcionarios consiguieron interceptar al preso que iba solo. En cambio, el Piojo y su hermano lograron saltar el muro y consiguieron huir. Las fuerzas de seguridad han puesto en marcha un dispositivo para intentar localizarles. Ahora a Instituciones Penitenciarias le toca investigar muchas cosas. Si recibieron ayuda de dentro de fuera de la prisión y cómo forzaron la llave del almacén.