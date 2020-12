Antonio Herraiz: "Mientras Interior negaba los traslados de inmigrantes, se han producido 2.600"

El plan del Gobierno para esta Navidad deja muchas incógnitas en el aire y las familias deciden cómo van a ser los encuentros durante estos días. Las reuniones deberán ser de diez personas como máximo y se impone el confinamiento perimetral entre comunidades desde el 23 de diciembre al 6 de enero. Aquí hay una salvedad que deja todo abierto, porque podrás desplazarte si vas a reunirte con familiares o allegados.

Uno de los reencuentros más típicos de estas fechas es el de los universitarios que estudian fuera de su ciudad y que vuelven a casa por Navidad. Carlos Herrera, esta mañana en Herrera en COPE, les hacía esta sugerencia: “Si va usted, es joven, y se va a reunir con su familia, incluidas persona mayores, pues hazte una semana de cuarentena, antes. Incluso hazte un test de antígenos. Háztelo, y vas tranquilo”.

¿Y qué van a hacer los universitarios? Pues habrá de todo. En Mediodía COPE hemos hablado con David Herrero tiene 21 años, estudia Comunicación Audiovisual en Valladolid y su familia vive en Logroño. Les dan las vacaciones el día 23, que es miércoles. Ese día tiene previsto viajar a La Rioja y antes, en línea con la sugerencia que hacía esta mañana Herrera, están pensando hacerse un test de coronavirus. David nos ha contado: “Los contactos que tengo son mínimos pero en un par de semanas, una semana antes, voy a reducirlos aún más y sí había pensado hacerme una PCR, más que nada por ir tranquilo y por todo el tema de, en caso de dar positivo, pues no aumentar los contagios y que después de Navidad pueda haber otro aumento de casos y volvamos a cerrar".

Ese es un planteamiento. Hacerse un test de antígenos antes de ir a reunirte con tu familia. ¿Es una garantía total? Se lo ha preguntado esta mañana Carlos Herrera al doctor Sánchez Martos. Así ha contestado: "Oye mira, que como voy a la cena de los familiares, yo me hago un test de antígenos, y si sale negativo me quedo tranquilo. Pues hoy, ningún médico te puede asegurar que al 100% un negativo no tenga esa enfermedad, porque puede estar en las primeras fases de la enfermedad, puede se asintomático y puede contagiar”.

