Herraiz: "La economía española está hecha trizas. ¿Siguen recibiendo a Sánchez con aplausos en Moncloa?

Reino Unido se ha convertido hoy en el primer país del mundo en aprobar el uso de la vacuna del coronavirus. En concreto, el Gobierno británico -tras comprobar los informes de su agencia reguladora de medicamentos-, da el visto bueno a la vacuna de la farmacéutica norteamericana Pfizer. Esto supone ya el lanzamiento definitivo porque se va a comenzar a distribuir la próxima semana.

Seguro que te preguntas. ¿Por qué primero Reino Unido y no en el conjunto de Europa y por tanto en España? La respuesta es relativamente sencilla. Tras el Brexit, ya no forman parte de la Unión Europea y no dependen de la Agencia Europea del Medicamento, que va a tardar, como mucho, hasta el 29 de diciembre para autorizar la vacuna. Eso es lo que comunicaron ayer, pero viendo que ya han dado el paso en otros lugares, no van a esperar todo el mes.

Es importante comprobar cómo lo van a hacer en Reino Unido, porque el que primero se lanza suele marcar el paso. Ya conocemos que es una vacuna con una eficacia en torno al 95%. Y lo que ha ratificado hoy el gobierno británico es que es segura. Insisten en que ha pasado rigurosos ensayos clínicos y un exhaustivo análisis por parte de los expertos de su organismo regulador.

¿Qué colectivos se van a poner la vacuna primero? En Reino Unido han establecido un orden de prioridad, que es similar al que viene apuntando en España el ministro Illa. Primero van a empezar en las residencias de mayores. La vacuna se la pondrán en primer lugar los ancianos y sus cuidadores. Después los sanitarios que trabajan en primera línea. Y, a partir de ahí, se establece un calendario en el que irán pasando los británicos de mayor edad y los que tengan una salud más debilitada. Se estima que desde Semana Santa comenzarán a distribuirla al conjunto de la población.

Por cierto. Reino Unido da el visto bueno a la vacuna de Pfizer. Ya sabes que en una fase muy avanzada están las de Moderna y la de Oxford Astrazeneca. Y todas suman. Porque el Gobierno británico ha comprado 40 millones de dosis de la vacuna de Pfizer, lo cual solo serviría para inmunizar a 20 millones de habitantes, de una población que está en los 70 millones.

En Herrera en COPE hemos estado en un centro de salud de Newcastle. En medio de sus consultas, hemos hablado con la doctora Amparo Álvarez-Llobell. Es de Alicante y lleva 25 años trabajando en Reino Unido. Hoy ha sido un día en el que no han parado de coger el teléfono. Las dudas y las preguntas se acumulan. La doctora nos ha contado: “Nosotros hemos ya mandado una circular a los pacientes que cualifican para la vacuna para tener más o menos una estimación de cuánta gente querría la vacuna, porque tienes que tener en cuenta la forma en que esta vacuna es distribuida. Piensa que tiene que estar a menos 70 grados, si se descongela solo tiene una duración de 5 días y que los paquetes, vienen casi mil vacunas por paquete”.

Por cierto, además de esta buena noticia, en España hemos conocido un mal dato. El del paro. El desempleo en noviembre ha subido en 25.269 personas, registrando así el mayor incremento desde 2012. Esto ratifica la previsión de ayer de la OCDE. Nuestra economía será la más castigada sólo superada, a peor, por la de Argentina.

Y aquí me hago una pregunta. Seguro que viste las imágenes de cuando Sánchez acudió al consejo de ministros tras la cumbre en Bruselas en la que se aprobaron los fondos comunitarios, fue recibido por un rotundo aplauso que grabó la factoría de marketing de Iván Redondo. Con el panorama económico que tenemos encima, ¿le siguen recibiendo con aplausos?