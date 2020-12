Antonio Herraiz:"El Gobierno anda cazando a lazo a los expertos del supuesto comité que le ha asesorado"

Te estamos contando los últimos avances de la vacuna, centrados en los plazos para verificar los ensayos. Y todo apunta que ya en enero llegarán las primeras dosis. Lo inmediato es la Navidad y a la espera de que concreten lo que vamos a poder hacer y lo que no, hoy en COPE nos centramos en la situación de las residencias de mayores. Lo que han vivido y sufrido en estos centros, va a tardar mucho tiempo en olvidarse. Los datos oficiales hablan de más de 20.000 ancianos muertos. En casi el 60% de las residencias ha habido casos de coronavirus y en la mitad ha habido fallecimientos. Los registros más negros los encontramos en Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura. Como lo pasado, pasado está, sin olvidar a los que hemos perdido, ¿estamos en disposición de asegurar que hemos aprendido lo suficiente para que una situación así no se vuelva a repetir? Me temo que la respuesta es no.

En este escenario, sin saber cómo vamos a afrontar la Navidad los españoles, esa duda se multiplica en el caso de los mayores que viven en una residencia. Porque no nos afecta por igual el no poder reunirnos con la familia en Navidad. Los expertos explican a COPE que dejar aislados a los ancianos va a perjudicar su salud física y mental. El doctor Augusto García Navarro es el presidente de la Asociación Española de Geriatría. Apuesta por los test, pero después... al volver a la residencia. Así lo ha comentado: “Test antigénos rápidos o test PCR, tened en cuenta que lo difícil no es salir de las residencias de mayores, lo difícil es entrar”.

Y hoy vuelve a ser noticia el comité de expertos que han asesorado al Gobierno en la crisis del Gobierno. Dicen que los hay pero nadie los conoce, y Fernando Simón siempre se ha negado a dar sus nombres. Ya lo dijo Simón: “Como comprenderán esta lista es muy amplia y no la voy a dar ahora, pero la mayor parte de ellos son gente que es conocida”.

Hubo una petición de un ciudadano privado, de un abogado que quería saber, como el resto de españoles, y el Consejo de Transparencia ha dado un plazo de diez días al Ministerio de Sanidad para que dé a conocer los nombres de los miembros de supuesto comité de expertos. Este consejo de transparencia lo creó Rajoy y funciona de manera independiente. Controla la actividad pública y el derecho de los ciudadanos a la información, algo que han negado desde el Gobierno. Y tras el pronunciamiento, en el Gobierno dicen que van a responder en tiempo y forma. Conociendo los inquilinos de Moncloa, han llamado a filas de forma urgente y al que se resista le cazarán a lazo, para que tengan a quien señalar y eludir así responsabilidades.