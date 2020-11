Antonio Herraiz: "Los científicos no tienen una bola de cristal sobre la vacuna, pero el Gobierno sí"

Hoy tenemos novedades de la vacuna del coronavirus. Aquí la carrera entre las farmacéuticas para hacer el anuncio más rápido y más convincente es brutal. Hay miles de millones en juego y de ahí que estas compañías, que estas multinacionales estén contando prácticamente en directo y al minuto sus avances.

La novedad este lunes viene de la compañía norteamericana Moderna, que es una de las empresas cuyo ensayo está más avanzado. Han corroborado que su vacuna tiene una eficacia del 94,1% y, por eso, anuncian que hoy mismo pedirán la autorización para empezar a comercializarla. Los trámites no son inmediatos. Tiene que solicitar a las autoridades americanas el visto bueno para su uso en caso de emergencia y también la aprobación de la agencia europea del medicamento.

A la carrera de las farmacéuticas también se suman la de algunos Gobiernos y como el que más cerca tenemos es el de España, aquí vemos como tratan de rentabilizar al máximo cualquier avance de la vacuna, como si fueran ellos los que la están fabricando en Moncloa. Esta euforia contrasta con la llamada a la prudencia que repiten expertos como Margarita del Val, viróloga e investigadora científica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. ¿La vacunación va a ser masiva en el primer trimestre del año como anuncian desde el Gobierno? ¿Podrá alcanzar la protección necesaria para el conjunto de la población? Mientras Sánchez y el Ministro Illa deslizan que sí, hay que decir que sí, que los avances son evidentes, pero Margarita del Val matiza que para asegurarlo con rotundidad todavía son necesarias algunas precisiones: “¿Si es realista qué porcentaje de la población en qué mes del año? Pues es que hasta que no sepamos qué están haciendo las vacunas y qué indicación tienen, para que población están dirigidas, cuándo y qué cantidad, pues eso es una bola de cristal”.

Los científicos no tienen una bola de cristal, pero el Gobierno parece que sí. A ver si prediciendo el futuro son mejores que gestionando el presente.

Al margen del coronavirus, hoy el Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha anunciado que han alcanzado un acuerdo con el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial.

“Creo que es muy poco lo que nos separa y mucho lo que nos une. Únicamente es, creo, el hacerlo público”, añadía el ministro.

Sólo falta hacerlo público, decía con esa rotundidad el Ministro. En COPE hemos preguntado en el PP y, a pesar de la rotundidad del ministro, aseguran que no hay novedades. Que no hay avances. Y todo apunta a que es una estrategia del Gobierno para presionar al PP. Sobre todo, después de que las advertencias que llegaron desde Europa obligaran a Sánchez a frenar la cacicada que quería Pablo Iglesias para renovar el máximo órgano de Gobierno de los jueces. Ahora anuncian que ese acuerdo está ya hecho, para si no sale, responsabilizar al principal partido de la oposición de no haber querido alcanzar ese pacto.