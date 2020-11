Antonio Herraiz:"Desmantelan el campamento de Arguineguín pero la realidad no se esconde"

Hoy terminamos el mes de noviembre y de aquí a Navidad, la principal advertencia que nos van a hacer es que, si no actuamos con la precaución que exige la pandemia, la tercera ola será inevitable. Como si la segunda hubiera pasado ya, o como si la propia evolución del coronavirus fijara cuándo acaba un periodo y cuándo empieza el siguiente.

Los datos que nos llegan hoy desde las comunidades autónomas confirman la tendencia de la semana pasada. Es verdad que el lunes no es el mejor día de la semana para establecer comparaciones, por aquello del efecto fin de semana y la disparidad con la que se comunican los datos. Hoy, por ejemplo, en Galicia, bajan los positivos. En Cataluña, también baja la positividad, con 561 casos y 36 muertos. A mediados de mes, llegaron a registrar en un solo día más de 5.000 positivos y cerca de 150 muertos.

Esta es la realidad y la mirada está puesta en la Navidad, pero también, en lo inmediato, que es el puente de la Inmaculada. Lo más reciente es lo que hemos visto el pasado fin de semana. Y si has salido a la calle lo habrás comprobado tú mismo. Las calles del centro de las principales ciudades se han llenado de gente. Esta situación preocupa a los responsables de sanidad del ministerio y de las comunidades autónomas. Esta mañana, el Consejero de Salud de Madrid hacía esta reflexión en Herrera en COPE: "Lo que hemos visto este fin de semana, es cierto que hemos visualizado mucha gente muy concentrada, al aire libre, todos con mascarilla pero yo creo que tenemos que tener ese momento de reflexión, si no se corresponden con una parte de responsabilidad que tenemos que tener todos, difícil evitar que no llegue la tercera ola".

Hoy se está hablando mucho de las aglomeraciones en el centro de las grandes ciudades. En cambio, los mismos que critican eso, suelen omitir las aglomeraciones que cada día, sí, que cada día, se ven en el metro, en el autobús urbano o en los Cercanías en hora punta. ¿Es que aquí no se contagia la gente? ¿O solo se contagian cuando están en la calle al aire libre con la mascarilla?

Para no perder la perspectiva, el informe COPE que te estamos contando hoy arroja un exceso de mortalidad de 67.000 personas en lo que llevamos de año. Ningún indicador puede garantizar que todas sean por coronavirus, pero es una cifra que se aproxima a la realidad. Lo que se confirma es que esta segunda ola de coronavirus ha sido menos mortal que la primera.

Al margen del coronavirus, hoy hemos vuelto al muelle de Arguineguín, en Gran Canaria. ¿Por qué? En ese punto del municipio de Mongán que ha sido durante todas estas semanas el claro exponente del drama de la inmigración en las islas, ha sido desmantelado el campamento donde estaban hacinados. En sus 400 metros cuadrados había capacidad para 400 personas, pero han llegado a concentrarse más de 2.600. ¿Que el campamento se desmantele quiere decir que el problema se soluciona? Ni mucho menos. Hay 6.000 inmigrantes que ahora mismo están ubicados en plazas hoteleras. Además, de los que son derivados al campamento de Barranco Seco. También se va a abrir un colegio, con varias carpas. Pero son parches que no solucionan la situación. Y la difusa y cambiante política en materia de inmigración del Gobierno, y la falta de respuestas claras de la Unión Europea, no ayudan en nada.