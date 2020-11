Antonio Herraiz: "Salvador Illa trata de rentabilizar los avances de la vacuna de una compañía norteamericana"

España también quiere su protagonismo en la carrera por la vacuna. Es un reto en el que hay en juego miles de miles de millones de euros y también una oportunidad de rentabilizar los pasos que se van dando. Por eso, el Ministerio de Sanidad ha comunicado hoy un avance más en otro de los ensayos en marcha.

Como hay varios ensayos en marcha, es bueno recordar. Está el de Pfizer que la semana pasada anunció una efectividad del 90% y hoy en un “quien da más” ha dicho que tiene un 95%. ¿Por qué? Porque una semana después la compañía Moderna elevó esa efectividad al 95%. Hoy Pfizer dice que ellos también llegan a ese 95.

¿Dónde está también otra novedad que se ha encargado de destacar el departamento de Salvador Illa en España? En el proyecto de la multinacional Johnson & Johnson. Aquí está la novedad. Por primera vez, la Agencia Española de Medicamentos autoriza un ensayo clínico en España en la fase III. Se prueba la efectividad de la vacuna en voluntarios y es la recta final de la investigación que, por cierto, ya han ultimado Pfizer y Moderna.

En este caso, en la fase III de Johnson & Johnson, que es lo que hoy ha querido rentabilizar el Gobierno de Sánchez participan ocho países además de España. En total, van a reunir a 30.000 voluntarios a los que se les va a aplicar tanto vacunas como placebos enmascarados. Esto tiene un objetivo. Y es que los participantes no pueden distinguir a simple vista qué tipo de inoculación se les hace.

En España, van a participar 9 hospitales, donde a los voluntarios se les aplicará dos dosis. Esto es lo que han hecho ya en Moderna y en Pfizer. De momento, el Ministerio de Sanidad ha dicho hoy que Johnson & Johnson está ultimando la selección de los voluntarios que no es tarea sencilla. Pero como ya tiene la autorización de la agencia del medicamento, en cuanto estén definidos, con la mayor representatividad posible, se empezará a aplicar. ¿Quién está coordinando todo esto en España? Pues un médico, que es el jefe de la unidad de enfermedades infecciosas del Hospital de La Paz. Se llama José Ramón Arribas y esta mañana ha estado en 'Herrera en COPE'. Primero van a seleccionar a 1000 voluntarios.

“Dos fases. Una primera de 1.000 pacientes que no tengan riesgo de covid grave. Evaluar la seguridad de la vacuna en esos primeros mil y si en esos mil, el comité independiente garantiza seguridad pues seguiremos hasta los 30.000 que ya incluirá personas que pueden tener comorbilidades también”, ha explicado.

Bueno, hay que destacar que este proyecto de Janssen, perteneciente a la multinacional Johnson&Johnson, no es español, a pesar del anuncio que ha hecho hoy el Ministerio de Sanidad. Lo que hace la agencia del medicamento no deja de ser un trámite. Sí que hay que recordar que en España hay otros proyectos de vacuna pero todavía en escenarios anteriores y no se prevé que puedan pasar a fase III hasta bien entrado 2021.

Por lo demás, hoy hemos conocido el suicidio en la cárcel de Rosario Porto. ¿Quién es Rosario Porto? Cumplía condena en la cárcel de Brieva por la muerte de su hija adoptiva, de Asunta Basterra. Esto ocurrió en 2013 y tuvo gran repercusión, por la forma en la que Rosario Porto y su marido urdieron el asesinato de la niña y por cómo intentaron drogar a su hija varias veces. Consumaron la muerte para después esconder el cadáver en una cuneta del municipio coruñés de Teo, próximo a Santiago de Compostela. Rosario Porto nunca reconoció el crimen y siempre ha manifestado conductas suicidas. Los funcionarios de la prisión han encontrado su cuerpo colgando de una tela que había atado previamente a la ventana de la celda.