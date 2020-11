Antonio Herraiz: "Los que dentro del PSOE se tragan el pacto con Bildu también son cómplices"

La comisión de Educación del congreso sigue votando a esta hora las enmiendas a la conocida como ley Celaá. El debate va para largo porque se han presentado centenares de enmiendas. ¿Qué es lo que pretende esta nueva ley de Educación? Su propósito es claro. Por un lado, asfixiar a la educación concertada, que es el ogro para Podemos y ha contado con el sí bwana del PSOE.

El ataque es a la yugular, aunque la trayectoria no sea recta, como le gusta a este Gobierno. Lo que hacen es retirar el apartado de demanda social, lo que tiene una traducción sencilla. Si en tu barrio hay un colegio público, primero obligarán a que se llenen las plazas de ese centro. Esto se explica en la obsesión que tiene Podemos por controlar todo lo público, donde siempre creen que pueden tener una influencia ideológica mayor.

Hasta que no se llene el colegio público, no cabrá la posibilidad de que puedas llevar a tu hijo a otro centro que no sea el que tú prefieras. Si los concertados tienen menos alumnos por una decisión de la administración, no porque no haya demanda, tendrán el argumento para reducir los conciertos que, no olvidemos, son públicos, y así ir retirando de forma progresiva parte del dinero que les corresponde en virtud de ese concierto público.

Esta ley es lesiva y lo van a notar los padres, que van a ver limitada su capacidad de elección, y lo van a notar también los propios centros. Lo contaba en Herrera en COPE Miguel Ángel Fraile Fernández, que es director del Colegio de los Agustinos Los Negrales, en la sierra madrileña: “No se va a elegir el centro por la demanda, que siempre ha sido así, los centros concertados se han sostenido porque hay demanda para elegir un tipo de educación en un centro con un carácter propio que eligen las familias en libertad. Y se puede elegir cuando hay para elegir. Cuando hay una escuela única y no hay posibilidades de elegir pues al final están diezmando las libertades de las familias”.

Esta es la realidad y es una de las cuestiones más llamativas que contempla la ley Celaá, cuyas enmiendas siguen votándose en el Congreso y en la que se elimina el castellano como lengua vehicular. Además, pone en duda la supervivencia de los centros de educación especial. Por cierto, que a nadie se le escape. Es la octava ley de Educación en 40 años. Una cada cinco años. ¿Así queremos garantizar nuestro futuro?

La educación no es la única prioridad de PSOE y PODEMOS. Lo inmediato son los presupuestos y en el primer asalto, que sacó el Gobierno con creces, quedó claro que no quieren saber nada de Ciudadanos. Su prioridad es Esquerra y Bildu, algo que molesta a barones del PSOE, como el castellanomanchego Emiliano García Page que ha estado esta mañana en Herrera en COPE. Así lo ha contado: “Lo único que veo es que el Gobierno, y me duele como militante de mi partido, que al final tenga que estar sometido muchas veces a la acción de guía. No sabría cómo definirlo sin ofender, de Podemos. Sinceramente, porque es Podemos quien se toma la molestia de marcar el paso y vetar a Ciudadanos y por consiguiente no queda más alternativa que pasar por las horcas caudinas”.

Para este dolor no vale la vaselina. Y aunque no sea de forma directa, los que no comulgan con el pacto con Bildu dentro del PSOE, también son cómplices.