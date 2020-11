Antonio Herraiz:"Ciudanos sigue tendiendo la mano y PSOE y Podemos se la van a doblar"

El Gobierno va a salvar hoy el primer examen de los presupuestos. Lo hace con una mayoría incluso superior a la que Sánchez alcanzó en la investidura de hace un año. Hay que recordar que es un escenario todavía muy preliminar. Lo que consigue hoy es rechazar las siete enmiendas a la totalidad que se han presentado exigiendo que se retire el proyecto.

Esto no va a ocurrir, sigue adelante y hace ya semanas que se abrió el mercado persa de la negociación, que terminará en la votación de finales de mes. En la función de esta mañana, se ha vuelto a escenificar quién ha marcado el paso de estas cuentas. Se pongan como se pongan en el PSOE, el que está llevando el timón es Pablo Iglesias. Y con un patrón de esta categoría, lo más probable es que el barco se hunda.

Pablo Iglesias no sólo ha conseguido que BILDU apoye las cuentas. No sólo ha logrado que los de Otegi se integren en la dirección del Estado, como reconocen desde Podemos. Es que ha dejado en evidencia al PSOE, donde tantas veces dijeron que con Bildu ni a cruzar la calle. Estas fueron las palabras de Sánchez: “Nosotros tenemos una línea roja, que es la defensa de la Constitución española. Creo que estoy siendo bastante claro, con Bildu no vamos a pactar”.

Iglesias y Otegui han dejado en evidencia al PSOE y han confirmado que lo que decían no era cierto. En casos como este, ¿actuaría el ministerio de la verdad que han diseñado en Moncloa? ¿Esa orden censora dirigida a los medios también va contra las mentiras del propio gobierno?

Y luego está cómo han ninguneado a Ciudadanos, alma cándida que se ofreció de salvador al Gobierno y que hoy le han dado el enésimo revés. Y ya no sólo Iglesias. La propia ministra de Hacienda, la ministra portavoz, ha dejado claro que a ellos lo que les interesa es consolidar el bloque que hizo posible la investidura de Sánchez. Nada más.

Ya han salvado este primer trámite muy preliminar de los presupuestos, con el rechazo a las enmiendas a la totalidad, 198 a favor de rechazar esas enmiendas y 150 votos en contra. Ya vemos, una mayoría amplia en este caso.

Al margen del debate parlamentario. ¿Qué sabemos de las cuentas? Que el gasto está disparado y que hace una previsión demasiado optimista de los ingresos, como ha advertido el propio Banco de España.

En este jueves, hemos conocido los datos de la soledad en España. Es uno de los grandes problemas de este siglo. Hay mucha gente que vive sola por decisión personal, pero otra que no tiene alternativa. Según el informe España 2020 de la Universidad Pontificia de Comillas, la soledad ha aumentado en un 50% como consecuencia del impacto del coronavirus. Es especialmente significativo en el caso de los mayores. De los 5 millones de españoles que viven solos, cerca de 2 tienen más de 65 años.