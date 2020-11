Antonio Herraiz: "No hay que ser aguafiestas con la vacuna, pero tampoco crear falsas expectativas"

El anuncio de la farmacéutica Pfizer y los resultados positivos del ensayo de la vacuna siguen abriendo puertas a la esperanza. El primer indicador que refleja cómo se está traduciendo esto lo encontramos en los mercados. Sin el subidón de ayer, que en el caso del IBEX fue el mayor de la última década, a esta hora el índice bursátil español crece por encima del 2%. Que suba la bolsa es bueno para todos, y no sólo para los que de forma directa o indirecta invierten en los mercados.

Además de esta reacción inmediata, luego están los grandes interrogantes que se mantienen sobre la vacuna. Sabemos que en 9 de cada diez personas que se han sometido al ensayo, la vacuna es eficaz. Esta es la certeza demostrada por los investigadores. Las preguntas básicas, lógicas, que todos nos hacemos. ¿Cuándo va a estar disponible esa vacuna? ¿Cuántas dosis van a llegar a España y cuánto van a costar?

Esta mañana el ministro de Sanidad se ha subido al carro del optimismo. Esto es de manual. Cuando hay algo positivo, tratamos de rentabilizarlo, y cuando la cosa no va bien, nos escondemos o echamos la culpa a otro.

¿Cuándo podremos tener la vacuna? La previsión de Salvador Illa es que a partir de enero ya podrían llegar las primeras dosis. Las va a distribuir el Sistema Nacional de Salud y van a ser gratuitas. Esta es la novedad. ¿Quiénes van a ser lo primeros que las van a recibir? Aquí hay que fijar los criterios, pero se destinarán a las personas más vulnerables, como son los más mayores y el resto de colectivos de riesgo. La previsión del Gobierno es que lleguen unos 20 millones de dosis de la vacuna Pfizer, que al tratarse de una dosis doble podrían inmunizar a unos 10 millones de españoles en mayo. ¿Esto significa que el virus habrá desaparecido? La respuesta es claramente no, y lo ha recalcado en Herrera en COPE Salvador Macip, médico e investigador de la Universidad de Leicester y de la universidad Oberta de Cataluña. Así se ha expresado: “Esto no es como un interruptor que se tiene que apagar, no va a ser llegar la vacuna y se acabó. La vacuna se tiene que aprobar, segundo hay un tema logístico muy importante de cómo se distribuye y cómo se administra esta vacuna. Y después hay que darle tiempo para que realmente llegue a todas las personas, y lo veremos seguramente más de cara al 2022, que estaríamos más tranquilos y podríamos recuperar la normalidad”.

El avance es importante, no se trata de ser aguafiestas pero tampoco crear expectativas por encima de la realidad.

Por lo demás, desde hace días estamos pendientes de Canarias donde aumenta la presión migratoria. A los dos mil inmigrantes que llegaron el fin de semana, se han sumado otro centenar que han sido localizados en dos barcazas. El buen estado del mar ha puesto la alfombra a las redes mafiosas que siguen reinventándose. La cadena COPE te está contando hoy que, como novedad, algunos marroquíes están llegando provistos incluso de pasaporte. De allí vuelan luego por su cuenta a la península. ¿Se están poniendo todos los esfuerzos para combatir esas mafias? Es evidente que no.