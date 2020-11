Antonio Herraiz: "Es momento de ayudar a la hostelería"

Hoy miramos a Andalucía donde desde esta medianoche entran en vigor restricciones más severas. Y miramos también a otras comunidades, como es el caso de Navarra y Galicia, donde están funcionando los cierres y limitaciones de aforo. Los datos que hemos conocido este lunes en estas dos comunidades reflejan un descenso en los positivos por coronavirus.

Aún así, avanzamos dentro de un escenario preocupante. Hoy en COPE estamos haciendo una comparativa con la situación que había no hace tanto, a principios de septiembre. Y, ahora, la cifra media de fallecidos es seis veces superior. Entonces había 25 muertos por coronavirus cada día, esto es la media, y ahora 150. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Los epidemiólogos consultados por COPE aseguran que no vamos a llegar a las cifras que se dieron en primavera, con jornadas en los que rozamos los mil muertos en un sólo día. Pero aún así, advierten que en esta segunda ola todavía no hemos llegado al pico.

Por eso, es importante intensificar la precaución, sobre todo después de conocer el último informe COPE. Más de la mitad de los contagios se producen en el ámbito social, familiar y en las residencias de mayores. Tan solo algo más del 5 por ciento se produce en los colegios, en los centros educativos y en este sector en general. Mucho menos en el sector sanitario, donde se registran el 2,6 por ciento de los casos. Queda claro, por tanto, dónde tenemos que poner el acento porque están en juego muchas vidas y también buena parte de nuestra economía.

La hostelería es uno de los sectores más golpeados por las medidas restrictivas y hoy nos hemos fijado en la historia de Sarah. Sarah es gallega y estudia tercer curso de administración y dirección de empresas, ADE. Sus padres tienen un restaurante en Vigo y como en las principales ciudades de Galicia, la hostelería está cerrada. Sólo pueden ofrecer comida a domicilio y para llevar, para recoger en el local. El restaurante de los padres de Sarah ya tuvo que poner en marcha este sistema durante la pandemia pero no terminaba de coger velocidad. Sarah sin contarles nada a sus padres, prácticamente a hurtadillas, puso un mensaje en las redes sociales. En concreto publicó la carta con las tortillas, con la ensaladilla y con las croquetas que tienen para llevar y con los precios. Lo hizo sin decirles nada a sus padres. El éxito ha sido tal que están desbordados. Solo en Twitter el mensaje de Sarah ha tenido 5.000 RT.

“Yo como mucho pensé que iba a tener cien, doscientos retweets pero ha superado los cinco mil. Gente de Tenerife, Barcelona, fuera de Galicia ya. Contestó una chica de Argentina y todo. Yo sé que las redes sociales hacen su magia. Tuve que explicarles un poco como funciona Twitter y así y están tan sorprendidos como yo”, decía Sarah con alegría.

Esto es amor de hija. Cierto es que no todos los locales tienen las mismas opciones, ni que la comida para llevar o recoger en el local tiene, ni de lejos, el negocio habitual dentro del propio establecimiento. Pero es momento de ayudar y este caso, de este restaurante de Vigo, es un claro ejemplo.