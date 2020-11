Antonio Herraiz: "El cierre total de Granada es fruto de un fracaso colectivo"

Hemos empezado una nueva semana y las comunidades autónomas siguen reforzando las restricciones para hacer frente al coronavirus. Sin una norma común, sin criterios únicos para toda España, son los gobiernos autonómicos los que tratan de hacer frente a la pandemia con medidas dispares. Aquí hay que fijarse, por tanto, en cada territorio. Pero como premisa, casi general, en las comunidades en las que había confinamiento perimetral, se está prorrogando al menos una semana más. Hoy lo han anunciado en Castilla-La Mancha y Cantabria. También se prorroga el toque de queda.

En Andalucía, esta noche entran en vigor medidas específicas. Primero, se mantiene el cierre perimetral que ya no sólo es regional, sino que afecta al ámbito municipal. Además, se suspende toda actividad no esencial desde las seis de la tarde hasta las siete de la mañana. Esto afecta fundamentalmente a la hostelería. No supone el cierre total, pero no pueden abrir a primera hora, ese café de primerísima hora no es posible antes de las siete ni tampoco las cenas o la cerveza o el vinito de por la tarde.

Especialmente significativo es el caso de Granada. Aquí el cerrojazo es total porque la evolución de la pandemia está desbocada. Estamos hablando de cerca de 1.200 casos por cada 100.000 habitantes. Y en Granada el cierre para cualquier actividad no esencial es para todo el día. Día y noche, claro. Desde el colegio de médicos avalan la medida de la Junta de Andalucía, hablan de fracaso colectivo y piden que se cumpla. Jorge Fernández Parra es su presidente lo ha dicho así: “Hemos entrado en una situación de aceptación de esta pandemia . La semana pasado hubo un día con 26 fallecidos en Granada, y nos hemos acostumbrado a ello. Vemos consultas banales, cuando eso en el mes de mayo o abril había mayor concienciación. Como sociedad no hemos respondido a la situación que teníamos".

¿En EEUU qué es lo último? Mientras Donald Trump sigue enrocado en sus denuncias de fraude, muchos sectores de su propio partido ya empiezan a reconocer que Biden ha ganado las elecciones. El último en hacerlo ha sido el ex presidente George Bush. El pataleo de Trump apenas tiene recorrido, sigue asegurando que se han contado votos ilegales, pero cada vez menos gente le hace caso y el recorrido de su denuncia en los tribunales va a ser escaso. Lo que se abre es un periodo de transición que terminará el 20 de enero. Desde España, a Biden le han llegado ya las felicitaciones -ahí están las de Pedro Sánchez o Pablo Casado-. Y muchos se hacen esperanzas, como si el nuevo presidente fuera a fijarse en España para retirar, de un plumazo, por ejemplo, los aranceles a productos como el vino, el aceite o la aceituna de mesa. Que nadie se cree falsas esperanzas. No va a ser lo prioritario. Aunque desde Europa retiren los aranceles a EEUU por sus ayudas ilegales a Boeing, la multinacional norteamericana que fabrica aviones. Lo inmediato en EEUU, como debería ser en todo el mundo, es combatir una pandemia que en Norteamérica ha dejado ya casi 10 millones de contagiados.