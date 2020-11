Antonio Herraiz: "La concertada responde a un ataque contra la libertad"

Han pasado ya tres días desde las elecciones en Estados Unidos y la pregunta sigue en el aire. ¿Podemos anunciar hasta ahora con rotundidad quién va a ser el presidente norteamericano los próximos cuatro años? La respuestas es que no pero si miramos el resultado, hay que decir que Joe Biden acaricia ya esa victoria. De momento no está cerrado el escrutinio y en algunos puntos siguen recibiendo votos por correo. El sistema en EEUU es más complejo que en España y por eso no se conocen los resultados de forma inmediata como aquí, que en la misma noche electoral ya estaría cerrado casi al 100%.

Ahora mismo quedan seis estados en liza, aunque en el caso de Alaska parece claramente decantado por el republicano Trump. Los otros cinco son Pensilvania, Georgia, Carolina del Norte, Arizona y Nevada. Ninguno se decanta claramente, pero el resultado se inclina, eso sí, por el lado de Biden. Ahí está el caso de Georgia, que reparte 16 votos electorales, la distancia está en pocos centenares de votos. Hasta hoy iba por delante Trump y el candidato demócrata ha conseguido dar un vuelco. Cada vez está más cerca Joe Biden. Y este es el patrón a esta hora y que lleva al demócrata a acariciar la victoria. Mientras, continúan las denuncias del actual presidente de EEUU.

“He retado a Biden a hablar de votos legales. Ellos hablan de votos, pero creo que debería hablar de legales, de votos legales. Cada voto legal debe ser contado y yo quiero que cada voto legal sea contado. Queremos recuentos abiertos, transparencia, no habitaciones secretas, papelas misteriosas o votos después del día de la elección”, indicaba el candidato republicano.

Por lo demás, en España, en plena pandemia, en medio de cierres perimetrales, cierre de bares y restaurantes, limitaciones de todo tipo, el Gobierno sigue con su agenda. Agenda que no tiene nada que ver con la pandemia sanitaria ni con la crisis económica.

Ahí están las maniobras con las que carga contra los medios de comunicación libres y las maniobras también contra la educación concertada. ¿Cuál ha sido la respuesta contra la ley Celáa? Más de 600.000 personas han firmado ya en la plataforma Más plurales para exigir que se retire la ley. Cercena la libertad que tienen los padres para elegir el centro en el que quieren que estudien sus hijos. Estamos ante una ley orgánica que es clave para el futuro de cualquier democracia, una ley que aquí se ha debatido a puerta cerrada y sin consenso. Desde la plataforma Más Plurales, su portavoz, Jesús Muñoz de Priego, ha puesto el foco en el apartado de demanda social para la concertada que va a quedar eliminado en la nueva ley.

“Supone que vamos a una planificación unilateral y dirigista por parte de la administración sin tener absolutamente en cuenta el interés de las familias, las solicitudes, las opciones que hacen las familias. Los que hemos estado en Comunidades Autónomas que ya han sido gobernadas por el Partido Socialista en coalición con Unidas Podemos ya hemos sufrido las consecuencias y es el cierre de unidades concertadas con demanda social en beneficio de unidades públicas sin demanda”, explicaba el portavoz de Más Populares.

Es sencillo, ¿verdad? Si no se habilitan esas plazas en función de la demanda social, poco a poco voy eliminando clases en los concertados y también reduzco el dinero que aporta la administración en virtud de un concierto que, no hay que olvidar, es público.