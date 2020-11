Herraiz: "¿Alguien se imagina que en Francia eliminen el francés como lengua vehicular en la educación?"

Lo último de Estados Unidos es la maraña legal que están provocando los recursos y demandas presentadas por Donald Trump. Esto provoca que se retrase el proceso y que a esta hora todavía no podamos anunciar quién va a ser el próximo presidente norteamericano. Joe Biden lo tiene más cerca, aunque todavía sin alcanzar los 270 votos electorales necesarios.

Uno de los estados clave es Pensilvania. Más de dos millones y medio de personas han votado por correo y hasta mañana pueden llegar votos válidos. En Pensilvania, cubriendo las elecciones está el periodista venezolano Carlos Roa y en Mediodía COPE analizaba el recorrido que pueden tener los recursos presentados por Donald Trump.

"El presidente Donald Trump ya ha anunciado que tiene un equipo de 8000 abogados listos para impugnar donde él considere que tiene que impugnar, porque él va a pedir un recuento, y es su derecho. Vamos a tener que prepararnos para unas cuantas disputas en algunos estados que estén con resultados muy cerrados, o con resultados que según las leyes sean cuestionables. Algún mapa un poco complicado de recusaciones.", explicaba Carlos Roa.

Se estimaba que mañana viernes podríamos conocer el nombre del nuevo presidente norteamericano pero el proceso puede alargarse aún más. Al margen de lo que está pasando en EEUU, aquí en España te estamos contando la cascada de órdenes y de leyes que está colando el gobierno en medio del despiste general por la pandemia. A las dos te avanzaba la orden que publica hoy en el BOE, en el que presentan un procedimiento de actuación contra lo que para ellos es la desinformación, pero que no deja de ser un órgano censor contra las informaciones que no les gustan. Y luego está la Ley Celaá, cuya tramitación se está acelerando en plena crisis sanitaria y crisis económica.

Empezaron arreando a su blanco preferido: la enseñanza concertada y la libertad que tienen los padres para elegir el centro en el que quieren que estudien los hijos. Lo último que planean es retirar el concierto a las escuelas con educación diferenciada. Esto implica directamente desoír una resolución del propio Tribunal Constitucional, que ya en 2018 consideró que este modelo educativo no causa discriminación pero es que es respetuoso con la Constitución. No lo digo yo, lo dice el propio alto tribunal. A pesar de la contundencia del Constitucional, el Gobierno de PSOE y Podemos sigue a lo suyo y ya digo, planea retirar el concierto a las escuelas con educación diferenciada.

Y no terminan ahí los aspectos más radicales de esta ley. Esta tarde hay que estar pendientes del Congreso porque se vota una de las enmiendas más polémicas: es la que va a permitir que el castellano deje de ser la lengua vehicular en el sistema educativo. Esto es una demanda de los nacionalistas que ha asumido no sólo Podemos, también el PSOE, y ahí la noticia. No deja de ser una discriminación y un abuso que va a acabar en los tribunales. Pero a la espera de que se pronuncien hay una evidente contradicción. ¿Alguien se imagina que en Francia el francés deje de ser la lengua vehicular del sistema de enseñanza del país vecino? ¿O el alemán en Alemania? O en cualquier país, vamos. Pues este sinsentido se va a aprobar aquí en España, si no hay sorpresas de última hora, con el apoyo de PSOE, Podemos y a petición de Esquerra Republicana. Todo a puerta cerrada, sin diálogo, ni consenso y en plena pandemia sanitaria. Suma y sigue.