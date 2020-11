Antonio Herráiz "Son delincuentes y chorizos. Si lo politizamos entraremos en un bucle peligroso"

¿Quién está detrás de los altercados de este fin de semana en numerosas ciudades de España? ¿Tienen conexiones entre sí? Son cuestiones que siguen analizando las fuerzas de seguridad y la respuesta es tan sencilla como a la vez compleja: detrás hay delincuentes. COPE te está contando hoy, con información directa de fuentes policiales, que en los jóvenes que han asaltado comercios, destrozado escaparates y quemado contenedores hay perfiles muy distintos, aunque coinciden: desde radicales de izquierdas, miembros de ultraderecha, ultras de fútbol y alborotadores, que les da igual que se proteste contra las restricciones del estado de alarma o por la extinción del lince ibérico. El caso es liarla.

En principio, no hay tramas organizadas. Lo que hay son delincuentes y una sensación extendida de impunidad. Broncas y también chorizos que aprovechan para desvalijar una tienda de ropa o una superficie dedicada al deporte. Lo que sea. Así que politizar este asunto volverá a ser un error, como tantos otros. Tratar de señalar si los delincuentes son más afines a un partido u otro, a una ideología u otra, será enredarnos en un bucle. Toca analizar lo que ha pasado y también prever lo que puede pasar porque si la situación empeora la violencia iría a más, como ha advertido en 'Herrera en COPE' Enrique Anrubia, profesor titular de Antropología de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia: “La gente tiene que mirar un poco más hacia el futuro. ¿Qué va a pasar en febrero o en marzo? Porque como colapse de verdad el sistema, entonces sí puede haber un problema gordo. Ahí no estaremos hablando de una tienda, no estaremos hablando de una pequeña manifestación, estaremos hablando de algo más intenso”.

Y en el día en el que se extienden los confinamientos domiciliarios por Europa, aquí en España es una opción sobre la mesa que piden algunas comunidades autónomas y que por el momento descarta el Gobierno de Pedro Sánchez no deja de ser, eso sí, una posibilidad cercana, y hoy te hemos contado la historia de Lluc. Lluc es un niño de 7 años que vive en Manlleu, en la provincia de Barcelona. Es un pequeño que sufre una de esas enfermedades denominadas raras. Padece una miopatía miotubular, que le impide el movimiento y le impide también la respiración por sí mismo. Lluc no debe contagiarse, de ninguna manera, y no sale de casa desde marzo. Sus padres son sus guardianes y también la gran barrera para que Lluc no pille el coronavirus. Alex es el padre de Lluc y ha estado hoy en 'Mediodía COPE'. “Que lo primero que veas por la mañana es que es feliz y que sonríe cuando dice buenos días con gestos porque él no puede hablar, ya que la traqueotomía se lo impide, para nosotros esto es la vida e intentamos contagiarnos de eso siempre que sea posible”, ha explicado.

Alex, el padre de Lluc, que nos ha dado una auténtica lección de vida y de positivismo en tiempos de pandemia. Para que luego no dejemos de quejarnos de cualquier chorrada.