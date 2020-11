Antonio Herraiz: "Si miramos a Europa, en España nos acercamos al confinamiento domiciliario"

España se aproxima hacia el confinamiento domiciliario. Primero, porque la evolución de la pandemia sigue descontrolada. Y eso se nota en los hospitales, donde aumenta el número de pacientes ingresados por coronavirus. Entre las comunidades que han adelantado esta mañana sus datos está Cataluña, con 160 hospitalizados más por COVID, o Galicia donde también aumentan los ingresados. Hay 446 en planta y 77 en las UCI gallegas.

Además, se acerca al confinamiento domiciliario porque es la tendencia en toda Europa. Vimos que Francia se adelantó con el toque de queda que después asumimos aquí en España. Fueron los primeros que anunciaron el cierre de la hostelería y en Cataluña o Logroño han seguido esa misma senda. Y luego el confinamiento en casa, dejando los colegios abiertos y los comercios. Sólo se puede salir para ir a clase, a trabajar -si no puedes hacerlo desde casa-, y a comprar. Esta estrategia la siguen desde hoy en Bélgica, entrará en vigor en Inglaterra este jueves y Portugal desde el miércoles, con la diferencia de que no cierran los restaurantes.

En Alemania, este lunes han entrado en vigor severas medidas con el cierre de bares, restaurantes, cines y teatros.

De momento, ese confinamiento domiciliario lo ha pedido formalmente Asturias y hay que esperar a la respuesta oficial del Gobierno de Sánchez, una decisión que en principio será valorada para el conjunto de España.

Y atentos a la historia que te estamos contando hoy en COPE y que refleja a la perfección el problema de la soledad, que se ha visto acrecentado durante esta pandemia. Te estamos hablando del caso de Manuel. Vivía en Mallorca. En concreto, en una casa baja de la calle Prunes, en la barriada de La Soledat, en Palma. Tenía 78 años y llevaba 20 años viviendo allí. Sus vecinos hacía meses que no le veían. No le dieron mucha importancia porque tampoco se relacionaba mucho con ellos y pensaron que estaba en casa por miedo al contagio. De hecho, cuando se acercaban a su casa, se escuchaba la radio. No le veían desde marzo. En las últimas horas, la policía ha encontrado su cadáver momificado en el pasillo de su casa. Es un caso particular, con muchos matices, evidentemente, pero que se ha repetido durante esta pandemia, en la que cientos de españoles han muerto en soledad más absoluta.