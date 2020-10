Antonio Herraiz: "El toque de queda es una alternativa para no hacer aún más daño a la economía"

Con la cifra oficial de contagiados por encima del millón en España, en dos horas se reúne el Consejo Interterritorial de Salud. En este organismo están presentes los responsables del Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas. Se supone que son los que saben y aquí se va a decidir cómo va a ser gran parte de nuestra vida a partir de ahora, porque estudian nuevas restricciones con un escenario sobre la mesa: el toque de queda.

Aunque en España esa figura no existe como tal, se trata de articular un mecanismo legal para poder echar un cerrojazo total en una determinada franja horaria. De once o doce de la noche a cinco o seis de la mañana. Por ejemplo. El debate no es otro que susto o muerte. La vuelta al confinamiento total como el que vivimos durante el estado de alarma es la muerte de la economía y la alternativa del toque de queda puede resultar efectiva para frenar el avance de la pandemia sin dañar aún más la economía.

Ese es el dilema a esta hora en un día en el que Navarra se encuentra ya confinada por completo, al igual que las tres capitales de Aragón. Mañana este escenario se amplía a La Rioja.

¿Y de la moción de censura qué? Como decíamos ayer, lo previsible. A esta hora estamos pendientes del resultado de la votación, aunque ya está claro que Vox no va a tener ningún apoyo más que el de sus 52 diputados. Además, el PP va a votar que NO. Y esto es lo más significativo del segundo día de debate, el duro discurso de Pablo Casado contra Santiago Abascal: “Señor Abascal, no le gustamos. Perfecto. Entendido. Usted a nosotros tampoco. Usted ya es parte del problema de España y no puede ser parte de la solución que mi partido representa”.

Casado ha marcado distancias con Vox en el Congreso, la ruptura es total entre los dos partidos y ahora surge una pregunta. ¿Esa escenificación va a tener consecuencias en los parlamentos autonómicos gobernados por el PP con el apoyo directo o indirecto de Vox? Hablamos de Madrid, de Murcia y de Andalucía. Conclusión, la legítima moción de censura, con suficientes argumentos, no le ha podido salir mejor a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias, los dos grandes ganadores de un debate que quedará en nada en apenas unas horas.

Lo último que nos deja la sesión, te lo hemos avanzado hace media hora. El presidente del Gobierno paraliza la maniobra para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Después del toque de atención que le han dado las instituciones comunitarias, después de que la mayoría de jueces se pusieran en contra de la jugada, ahora se ofrece a negociar con el PP. No cabe otro camino.