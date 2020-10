Antonio Herraiz: "Hay razones para la moción de censura, pero se va a diluir en la nada"

Los confinamientos se multiplican por toda España. Hasta ahora sólo se había mirado a Madrid, pero la evolución de la pandemia se complica en todo el país. Al aislamiento perimetral de Navarra a partir de mañana, se le añadirá también el de las tres capitales de Aragón, y desde el viernes el de toda La Rioja.

En Madrid el sábado decae el estado de alarma. En concreto a las cinco de la tarde. Y en la Comunidad de Madrid ultiman las medidas que sustituirán a esa medida esencial. Serán confinamientos muy puntuales y, sobre todo, medidas encaminadas a erradicar las fiestas ilegales y los botellones.

Estábamos avisados, la segunda ola iba a venir, pero, al igual que la primera, nos ha pillado desprevenidos y sin normas para toda España, sin un plan B coordinado para todas las comunidades autónomas. Y mientras se sigue hablando del toque de queda, habrá que esperar mañana al consejo interterritorial de salud.

Hablamos de las grandes capitales, pero en los pueblos también se expande el virus y tienen que tomar medidas. Es el caso de Moclín, en Granada, municipio de algo más de 3.000 habitantes donde el ayuntamiento apuesta por el auto confinamiento. Han registrado 31 casos positivos en las últimas dos semanas. Vecinos como Mari Carmen ven bien estos confinamientos voluntarios y pide hacer autocrítica: "Pasamos una primera fase en la que lo vimos distante, lo vimos lejos, y ahora yo creo que, como en todos sitios, pues nos hemos relajado y aquí más, como que lo vemos lejos, lo vemos distante, hasta que nos ha llegado cerquita, cerquita. La verdad es que ahora sí se palpa un poquito más el miedo. Esperemos que la gente actúe con prudencia".

La noticia de este miércoles sigue siendo la moción de censura contra el Gobierno. Una vez escuchados los argumentos de Santiago Abascal, también de su diputado Ignacio Garriga, una de las preguntas que sigue sobrevolando es ¿para qué esta moción? No por qué, que motivos no faltan, para qué. Es evidente que no va a salir adelante, porque ningún otro partido va a apoyar a VOX. La moción no va a servir para sacar de Moncloa a Sánchez e Iglesias, pero es que tampoco les va a quitar apoyos entre los suyos. Todo lo contrario, es una maniobra parlamentaria, legítima, que va a servir para apuntalar los apoyos que tanto el PSOE como Podemos tienen entre sus fieles. ¿Vox va a conseguir rascar algún apoyo en el nicho del PP? Hacer cálculos de ese tipo un 21 de octubre, sin elecciones a la vista y en medio de una pandemia es más que aventurado. Por tanto el para qué parece diluirse en la nada. Y en esa nada, el PP, a esta hora se inclina por votar en contra de la moción de censura. Aún así habrá que esperar todavía hasta mañana.