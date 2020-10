Antonio Herraiz: "La segunda ola del coronavirus noquea al Gobierno mucho más que la moción de VOX"

La evolución del coronavirus en España se complica y obliga a las comunidades autónomas a tomar nuevas medidas. El patrón se repite en casi todo el país. Las últimas novedades llegan desde Aragón. Los contagios se disparan con un nuevo récord de 900 positivos en 24 horas. Esto ha llevado al gobierno aragonés a anunciar el confinamiento de Zaragoza, Huesca y Teruel a partir de esta medianoche. De momento, sólo las capitales. El resto de la comunidad retrocede a una fase con máximas restricciones desde el lunes. Se reducen los aforos al 25%, la hostelería cerrará a las diez de la noche y no se permite el consumo dentro de los locales.

Esto en Aragón. En Navarra, a partir de mañana quedan confinados y cierra la hostelería. De este modo se convierte en la primera comunidad que impone estas dos limitaciones para todo su territorio. En Navarra la incidencia acumulada supera los 1.000 casos, muy por encima de la media de toda España. Esto no es de hoy, ni de ayer. Pero, en la comunidad foral gobierna el PSN y en su día convenía más mirar a Madrid.

La Rioja va a seguir también los pasos de su vecina Navarra. El Gobierno riojano ha anunciado esta mañana el confinamiento de toda la comunidad a partir del viernes y hasta el 7 de noviembre.

Así podríamos hacer un recorrido por todo el país, con datos que empeoran cada día y que hoy son especialmente significativos en Cataluña. Crece el ritmo de rebrote y vuelven a superar los peores registros de esta segunda ola de la pandemia. 4.000 nuevos contagios y 31 muertos. Si miramos los hospitalizados en Cataluña por el coronavirus, han ingresado 57 más y en las UCI hay 243 pacientes con Covid, 4 más que ayer.

Este el escenario, con una media de 10.000 positivos diarios y con esa cifra de un millón de contagios desde que empezó la pandemia y que todos sabemos que son muchos más, porque durante la primera ola, el número de pruebas PCR fue muy reducido si lo comparamos con la segunda. Mientras, se sigue hablando de toque de queda, de otras medidas, pero lo único claro es que, a día de hoy, las comunidades autónomas siguen tomando medidas por su cuenta, sin criterios únicos. El gobierno lo fía todo a una reunión que celebran mañana, dentro del consejo interterritorial de salud, como si no hubiera problema en que corra el tiempo.

¿Y la moción de censura qué? Dentro de lo previsible. Ha empezado con el discurso del diputado Ignacio Garriga, en su lanzamiento para las autonómicas catalanas de febrero y le ha seguido Santiago Abascal en dos largas intervenciones. Garriga ha estado casi hora y media y Abascal algo más de dos horas. Los argumentos ya los conocemos y la moción tiene motivos, aunque sumida en un grave dilema. Si no cuenta con los apoyos suficientes, si sólo tiene garantizados los 52 apoyos de los diputados de VOX, ¿para qué? Es evidente que de la sesión de esta mañana hay dos grandes beneficiados.

Uno es Vox, porque tiene el altavoz que buscaba para airear las vergüenzas de este Gobierno y el segundo gran beneficiado es Pedro Sánchez, porque no se le ha movido ni un pelo de la cabeza y su parroquia sale reforzada. En medio de este tacticismo, en un contexto de crisis sanitaria y económica sin precedentes cercanos, ¿hasta cuándo va a durar el impacto de la moción? Igual la semana que viene ya nadie se acuerda. Por cierto. A esta hora el PP todavía no ha desvelado cuál va a ser el sentido de su voto, aunque todo indica que se va a inclinar por el no.