Herraiz: "Cuando en cuatro años no se juzga al responsable de una muerte en accidente de tráfico algo falla"

El Gobierno sigue señalando a Madrid para justificar el estado de alarma. El cierre de la capital, que Díaz Ayuso -dice- ha sido a punta de pistola, era la última opción para el Ministerio de Sanidad. Y los datos que ofrece una administración y otra, siguen sin cuadrar.

En el Congreso, esta mañana el ministro Illa ha tenido que hacer un difícil ejercicio de equilibrios para explicar el cierre de la capital y no tomar la misma medida en otros lugares con una incidencia superior. De momento, el pleno de hoy era un simple trámite. La ampliación del estado de alarma sí que exigirá una votación, que hoy no ha sido necesaria. Y ahí el Gobierno no tiene la garantía de que saliera adelante. Por eso el ministro ha dicho que con 15 días de estado de alarma en Madrid será suficiente: “Como saben, la duración del estado de alarma es de 15 días, que sumado a los días previos en los que la orden de la Comunidad de Madrid estuvo en vigor, totalizan 23 días con medidas restrictivas, confiamos que suficientes para estabilizar la situación”.

¿Y si no es suficiente? ¿Y si no obtienen el respaldo parlamentario? Entonces Sánchez, Illa, Simón y compañía tendrán que cambiar de estrategia que, no tenemos ninguna duda, será diferente de la que plantee Díaz Ayuso. En Cataluña la situación no mejora. En las últimas horas han muerto 26 personas por coronavirus, 3 más que el día anterior, y se han notificado 2.251 contagios. En Cataluña el Gobierno de Sánchez no ve necesaria una intervención y considera suficientes las últimas medidas aprobadas por la Generalitat. Destacan el cierre de bares y restaurantes durante los próximos 15 días. Y en Castilla y León, al confinamiento de León y Palencia, se suma este sábado Salamanca.

Y hoy te estamos contando la historia de Marta. Hace justo cuatro años, su vida se truncó en la carretera. Tenía 27 años. Conducía en coche en dirección a Lérida para salir con unas amigas. A su paso por la comarca de Las Garrigas, un vehículo que circulaba en sentido contrario la embistió con violencia. El turismo de Marta acabó en un canal de riego y la joven falleció. Desde entonces, sus padres han emprendido una larga batalla legal que ha encontrado demasiadas piedras en el camino. Cuatro años después, el caso de este accidente mortal llega a juicio.

El acusado es Ioin Sorin, un vecino de Lérida de origen rumano, con numerosos antecedentes por delitos de tráfico en Rumanía. Estaba de rally con un colega rebasando con creces el límite de velocidad. Tras el accidente, desapareció, luego se personó cuando era buscado por la policía y desde entonces ha estado toreando a la justicia.

Eli Capdevila y Carles Soria son los padres de Marta y hoy en Herrera en COPE pedían algo que se les lleva resistiendo durante todo este tiempo: que se haga justicia. Esto nos ha contado Carles: "Esto es un homicidio doloso, invadió el carril izquierdo circulando, 32 metros, en dirección contraria. Iba con las luces apagadas. Fue de cara a ella, de hecho por el gesto no tiró ni a la derecha ni a la izquierda. Él sabía que llevaba una velocidad tremenda que era de 150 km/h. Él sabía que iba a recibir daño él también pero que ella se lo comería, y es lo que pasó, que se la comió, que la desplazó y la envió al canal. No la quería matar pero la mató".

Este caso no es uno más en el que se juzgan delitos de tráfico. La batalla judicial de los padres de Marta y las imprudencias cometidas por el acusado, han planteado un endurecimiento del Código Penal. Pero ni siquiera con ese avance, una instrucción defectuosa ha provocado que el responsable de la muerte de Marta haya podido ser juzgado en estos cuatro años. Un auténtico calvario para los padres.