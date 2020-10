Antonio Herraiz: "El mayor éxito de Rafa Nadal es seguir siendo un tipo normal dentro y fuera de la pista"

La Comunidad de Madrid va a pedir al Gobierno de Pedro Sánchez que levante el estado de alarma. Lo hará esta tarde en un encuentro en el que presentará los nuevos datos de incidencia del coronavirus en esta región. En el Ejecutivo de Díaz Ayuso aseguran que han reducido la incidencia acumulada de casos de coronavirus en los últimos 14 días. Está por debajo de esa barrera de 500 casos por cada 100.000 habitantes. En concreto 446. ¿Cuál va a ser la respuesta de Illa? Que no. Y dirás, ¿pero si está por debajo del límite que puso el ministerio de Sanidad para confinar, primero e imponer el estado de alarma después? Pues hoy el argumento ha cambiado y han deslizado que lo rebajarán por debajo de 200 casos. En esa ratio están ya comunidades como Navarra, región gobernada por el PSOE en la que hoy han entrado nuevas restricciones en vigor pero que no afectan a la movilidad. El criterio no es el mismo, lo que confirma que la decisión de imponer el estado de alarma en Madrid es fundamentalmente política.

En lo estrictamente sanitario, todas las esperanzas siguen puestas en la vacuna. Los ensayos están teniendo contratiempos. Es lo normal, aunque en esa ocasión nos estamos enterando porque seguimos los experimentos y las pruebas casi al segundo. Los últimos contratiempos han surgido en el proyecto de la multinacional Johnson & Johnson. Detienen los ensayos de la vacuna contra el coronavirus porque han detectado una enfermedad en un paciente. No han precisado mucho más. Y ahora se trata de determinar si esa enfermedad tiene su origen en la vacuan.

Ya sabes que aquí en España, cerca de 200 voluntarios participan en el estudio. En el hospital de la Princesa en Madrid y en el de Valdecilla de Santander. Uno de esos voluntarios es Daniel. A él le suministraron la primera dosis en septiembre, no ha tenido ningún problema y ha contado a COPE que antes de participar les advierten de todos los riesgos. Así nos ha contado: "Ellos me avisan, eso está pautado en un calendario, me avisan con tiempo, de hecho este jueves tengo la siguiente revisión, me llamaron la semana pasada. No he tenido más noticias del hospital, vamos que es el Hospital de La Princesa donde me están haciendo el estudio. Te insisten en que la posibilidad es muy pequeña, de que pueda ocurrir algo no esperado, pero que está ahí".

Y hoy es noticia también Rafa Nadal. El Gobierno le concede la Gran Cruz al Mérito Deportivo. Por Herrera en COPE ha pasado una de las personas que mejor conoce al 13 veces campeón de Roland Garrós. Es su tío Toni Nadal. El éxito no ha cambiado a Rafa y sigue siendo el mismo. Esto ha dicho: ”Rafael no es un tipo humilde o no, Rafael es un tipo normal, él se sabe normal, que es lo que es todo el mundo. Mi sobrino es un gran jugador de tenis, no más que eso, un gran jugador de tenis”.

Y por eso es aún más grande Rafa Nadal. Campeón fuera y dentro de la pista. Un tipo normal dentro y fuera.