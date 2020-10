Antonio Herraiz: "Iglesias no dimite y Sánchez le apoya. ¿Qué esperabais?

El auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre el confinamiento de la capital y otros nueve municipios de la Comunidad deja una certeza a esta hora. Los policías que participaban en el dispositivo para vigilar que no había movimientos injustificados levantan los controles. Es la consecuencia inmediata porque la Justicia tumba una orden del Gobierno de Sánchez que no contaba con el aval legal necesario.

No hay estado de alarma en vigor y no se pueden limitar los derechos fundamentales de los ciudadanos como es la libertad de movimientos. Es lo que le ha venido a decir el TSJ al Ministerio de Sanidad que se precipitó en pleno pulso político con la Comunidad de Madrid presidida por Isabel Díaz Ayuso. Esta es la certeza fundamental. La duda que deja ese auto es si una vez que anula el confinamiento general de Madrid capital vuelven a tener vigencia los confinamientos selectivos. Recuerda que primero afectaban a 37 áreas sanitarias y después a 46.

Desde este mediodía, que es cuando se ha notificado el auto judicial se levantan las restricciones de forma general, aunque el alcalde José Luis Martínez Almeida pedía responsabilidad y que se limiten los movimientos. Esto ha comentado: “Por supuesto las medidas restrictivas de movilidad han caído.Creo que en estos momentos es lo que toca y es lo que procede. Siempre por supuesto desde la libertad que cada uno tiene en este momento para tomar la decisión que considere oportuno. Pero como alcalde tengo la responsabilidad de decirle a los madrileños que en la medida de lo posible limiten los desplazamientos”.

Además de la noticia del día, de las certezas que nos deja, de los que no teníamos ninguna duda es que Pablo Iglesias no va a dimitir de forma inmediata. Ni aunque pueda ser imputado por el Supremo. Él está convencido de que esa investigación no se va a poner en marcha porque antes está por medio la Fiscalía, que como ya se encargó Sánchez de recordar depende del Gobierno. Y luego el Congreso tendría que apoyar el suplicatorio para que autorice la declaración. Iglesias cree que con la mayoría que mantiene a Sánchez en la Moncloa sería suficiente para evitar su imputación. Por eso hoy se ha dedicado a criticar la decisión del juez de la Audiencia Nacional. Y ha comentado: “Saben perfectamente lo que dijo la Audiencia Nacional hace dos semanas, y saben perfectamente lo que va a decir el Tribunal Supremo. Hasta entonces, creo que ustedes dirán cosas terribles, y seguirán hablándonos de cosas terribles para desgastar al Gobierno y cuando el Tribunal Supremo se pronuncie ustedes se callarán”.

De esto también teníamos el convencimiento. Que hoy Pablo Iglesias se iba a presentar como una víctima de todo lo que le pasa. Y mientras Sánchez le avala como si aquí no pasara nada. Porque ni siquiera está imputado, y eso es verdad. El problema es que no utilizan la misma medida para todo y esa falta de coherencia es lo que afea tanto a este Gobierno.