Antonio Herraiz:"Urge un plan para frenar la delincuencia en el barrio del Raval"

Enseguida ponemos en orden lo último sobre la crisis del coronavirus y las novedades del caso Dina que es el caso Pablo Iglesias, en un día en el que la noticia ha estado en el Raval. El Raval es uno de los barrios más céntricos de Barcelona y también más peligroso. Está junto a la Rambla y el puerto y es un foco de delincuencia y problemas.

Hoy los vecinos del Raval se han despertado con un dispositivo formado por decenas de policías, entre Mossos, policía nacional y guardia urbana.

No es la primera vez que ven este despliegue. Las operaciones antidroga son habituales en un barrio en el que más del 60% de los vecinos son inmigrantes. Este es un dato oficial del propio Ayuntamiento de Barcelona que, nos aseguran distintas fuentes, se queda incluso corto.

La convivencia en el Raval no es fácil y se ha agravado durante la pandemia. Antonio es vecino del Raval. Lleva viviendo en el barrio toda la vida. 62 años. Como ahora no hay turistas, los robos en la zona se dirigen contra los propios vecinos. Están hartos de denunciar la situación y no encuentran soluciones. Antonio: "Si la policía actúa en un narcopiso, lo desalojan y lo cierran, pero estos delincuentes buscan otro, y está muy bien porque cierran un montón de narcopisos y tal, esto tranquiliza al barrio, durante unas semanas o unos meses, pero luego todo vuelve... los traficantes tienen que seguir vendiendo para ganar dinero".

Hoy la operación en el Raval se ha dirigido contra varios entramados criminales que controlan el tráfico y distribución de todo tipo de drogas. Heroína, cocaína, marihuana y sintéticas.

Por lo demás, en España más de 11 millones de personas siguen confinados. Ahora mismo hay 35 municipios en esta situación, destaca el caso de Madrid pero desde hoy los vecinos de Palencia y de León asumen idénticas restricciones a la movilidad y reducciones de aforo.

En total hay en España hay 586 municipios con restricciones y los últimos datos no invitan al optimismo. 261 muertos en 24 horas que es la cifra más alta en esta segunda ola.

Y el papelón del día es el que tiene Pedro Sánchez. ¿Por qué? Porque el Supremo va a investigar a su vicepresidente por tres delitos: denuncia falsa, revelación de secretos y daños informáticos. Es la novedad del caso Dina, que en realidad es el caso Pablo Iglesias y que compromete directamente al presidente del Gobierno.