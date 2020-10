Antonio Herraiz: "Nunca sabremos la cifra real de muertos aunque el Gobierno queda en evidencia"

Estamos a la espera de conocer el momento exacto en el que entrarán en vigor las nuevas medidas impuestas por Sanidad en la Comunidad de Madrid. El gobierno madrileño tiene 48 horas de plazo para publicarlas en el Boletín Oficial y a partir de ahí su aplicación será inmediata.

Si tu municipio está afectado, es de los diez, los nueve a parte de la capital, es importante saber lo que no puedes hacer -y te lo hemos contado ya- pero también lo que sí se puede hacer. No vas a tener problema para ir a trabajar si el centro está fuera de tu municipio. Tampoco para llevar a los niños al colegio o por razones sanitarias. Vas a poder moverte dentro de tu barrio y de tu ciudad. Lo que no tienes permitido es salir, ni entrar sin causa justificada. ¿Es motivo justificado ir a comer un cochinillo a Segovia? No lo es, y si te paran podrán multarte. Qué se puede hacer también. Ir a misa, teniendo en cuenta que el aforo queda reducido, también ir a tomar algo a un bar, aunque dentro se limita al 50% la capacidad y en la terraza al 60%. Y vas a poder seguir juntándote con tus amigos siempre y cuando no seais más de seis.

En cuanto al recurso que va a presentar la Comunidad de Madrid ante la Audiencia Nacional. ¿Qué recorrido tiene? Se lo hemos preguntado al profesor de derecho constitucional, Daniel Berzosa: “La Comunidad en caso de que quisiera evitar o suspender las normas que van contenidas en el acuerdo tendrán que justificarle al juez que esas normas no son propias de la competencia de Sanidad en manos del Estado central sino que son propias de la comunidad autónoma y por tanto no se las puede indisponer”.

No conocemos la fecha exacta en la que van a entrar en vigor estas medidas, es cuestión de horas, lo que probablemente no sepamos nunca con certeza es el número de personas que han muerto en España por el coronavirus. Es algo que no interesa al gobierno. La cifra oficial solo reconoce a 31.700 y hoy te estamos contando en COPE que entre marzo y septiembre el exceso de mortalidad, si lo comparamos con la media de otros años, fue de 47.000 personas. Para los que ponen en duda de que todas sean por COVID, un dato importante. Durante los peores meses de la pandemia, en marzo y abril ese incremento fue del 44%. En cambio, en las semanas posteriores al confinamiento, desde mayo hasta finales de julio, no hay exceso de mortalidad comparado con lo habitual. Por cierto. Son datos oficiales, cifras elaboradas por COPE a partir del Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria del Instituto Carlos III. Son cifras oficiales.