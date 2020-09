Herraiz: "La absolución de Acebes y del resto es la prueba de que había intenciones oscuras en el caso Bankia"

¿Va a conseguir convencer el Ministerio de Sanidad a todas las comunidades autónomas con las nuevas medidas para combatir el coronavirus? La reunión es esta tarde, las restricciones te las viene contando COPE, y te adelantamos que no habrá consenso. Son limitaciones a la movilidad, en los aforos, en la hostelería e implican también el cierre de parques infantiles. En principio, sólo afectan a municipios de más de 100.000 habitantes con un número de positivos por covid superior a 500. Si miramos los datos oficiales a día de hoy, las nuevas medidas sólo se aplicarían en Madrid capital y en 9 municipios de esta comunidad. El gobierno madrileño es uno de los que se opone, porque, de forma directa, las restricciones sólo afectan a esta comunidad. Pamplona y Logroño son las otras dos grandes ciudades que rozan las condiciones para que les impongan las nuevas limitaciones.

A la espera de la reunión de esta tarde, te preguntas. Si yo vivo en Medina del Campo, en Valladolid, en Arnedo, en La Rioja, o en Funes. Y se aplican medidas de aislamiento. Hay que aclarar, que cada consejería, cada autonomía puede aplicar esas restricciones. Lo de esta tarde es un criterio un tanto general, tras el señalamiento reiterado del Gobierno de Sánchez contra la comunidad de Madrid.

Por lo demás, los 34 procesados por la salida a bolsa de Bankia y finalmente absueltos celebran la sentencia, pero se hacen una pregunta. ¿Quién resarce ahora el calvario judicial que ha durado siete años y que ha provocado que incluso, alguno, haya tenido que abandonar España?

Esta mañana, por Herrera en COPE ha pasado Ángel Acebes. Junto a Rodrigo Rato y los otros 32 procesados en este caso ha quedado absuelto. Su caso es especialmente significativo porque Acebes ni siquiera estaba en el consejo de administración de Bankia cuando se diseñó la salida a bolsa de Bankia. Así nos ha contado: “Comprenda la desesperación de tener que probar que no estabas en ese órgano cuando se tomó esa decisión. Es que usted se ha saltado el semáforo, y puedes discutir, es que estaba en ámbar, es que me deslumbró. No es que yo no estaba ni en esa ciudad”.

El ex ministro Acebes le ha contado a Herrera en COPE que sacaron de la lista de señalados a Virgilio Zapatero, ex ministro socialista, para incluirle a él. Habla de acusación falsa y de la desesperación que ha vivido en todo este tiempo. Ahora celebra su absolución. Esto ha relatado: “Hoy ha desaparecido esa losa, hoy ha desaparecido ese peso que nos atenazaba, y además con una sentencia realmente reconfortante por lo extraordinario de que me dedica 12 folios a resarcir todas las acusaciones”.

Ahora, pueden abrir un procedimiento judicial para resarcir el daño, pero el recorrido es muy complicado y las compensaciones, que podrían ser económicas, ridículas. En este caso se quiso cargar la suerte contra una época, porque estaban implicadas determinadas personas muy vinculadas al PP, obviando que de haber querido juzgar realmente la salida a bolsa, y lo mal que se hizo, habría que haber implicado desde el Gobierno socialista que le dio el visto bueno, pasando por el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores.