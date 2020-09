Antonio Herraiz: "Torra seguirá con sus lamentos aunque se le han acabado los argumentos"

En Cataluña se activa la maquinaria para la convocatoria de elecciones autonómicas en invierno. El presidente Quim Torra se va a resistir, pero, aunque le sobren los lamentos, se le han acabado los argumentos. El Supremo confirma la condena a año y medio de inhabilitación y esto implica que debe dejar el cargo. La condena se la impuso el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por desobediencia. Durante las generales de 2019, Torra se negó a retirar la propaganda separatista de los edificios públicos de la Generalitat. La Junta Electoral le insistió en varias ocasiones, pero se resistió y, ahora, esa altanería le cuesta el puesto.

¿Ahora qué? Lo primero es que se confirma que Torra ha cometido un delito. Lo envolverá con ese tono plañidero habitual en el separatismo y eso alentará a los radicales a protestar en las calles. Si no obedeces a la ley estás cometiendo un delito. Lo siguiente lo ha dejado ya preparado Torra en previsión de que esta sentencia se iba a confirmar. Su sustituto en funciones será el actual vicepresidente Pere Aragonés, pero con funciones muy limitadas y con una representatividad reducida hasta que se convoquen elecciones. ¿Cuándo se va a activar todo este proceso? Primero se tiene que publicar en el BOE la sentencia, y todo irá abocado a la convocatoria de elecciones, que el independentismo afrontará completamente dividido.

Al margen de lo que se cuece en los tribunales, de esta última hora del Supremo, de lo que se cocina también en la política, la realidad sigue siendo crítica para miles de españoles.

La negociación para la prórroga de los ERTE entra en su fase final. Las últimas horas y los últimos días han sido de mucha tensión y la última propuesta del gobierno pasa por calmar al sector hostelero. De este acuerdo están pendientes 700.000 trabajadores y sus familias en España. Detrás de las cifras y los porcentajes hay muchas personas como Lola. Ella, su marido y su hijo trabajaban en un hotel que con el estado de alarma no abrió y entraron en un ERTE el pasado 21 de marzo. Ha pasado medio año y todavía no han cobrado. Siguen sin cobrar el ERTE. Así nos lo ha contado: “Si ahora cortan el ERTE el 30 de septiembre, pues solo te digo que ni pago alquiler, ni comemos, ni hacemos nada. Porque el ERTE es 900 justos, y el alquiler son 925. Necesitamos el ERTE”.

Que no nos confundan hoy los lamentos de Torra, tras la confirmación de esa sentencia. Que no nos confunda tampoco la campaña abierta desde el propio Gobierno para acosar a la Monarquía. Y que no nos confundan tampoco esos intentos de rescatar a Franco. Reiterados intentos.

La realidad es esta. La de Lola y la de millones de familias en España que ven cómo se vacían sus neveras y sus bolsillos.