Antonio Herraiz:"El Gobierno sigue sin aclarar quién y por qué veta al Rey en el acto de mañana en Barcelona"

La evolución del coronavirus nos lleva hoy a una pequeña localidad de la provincia de Cáceres. Está en la sierra de Gata y no llega a los 1000 vecinos. Más de un centenar están contagiados y desde hoy están aislados. EN otro municipio cacereño, en Malpartida de Cáceres también aumentan las restricciones. El confinamiento no será tan estricto como en Eljas pero tendrán que asumir nuevas limitaciones que afectan a los aforos y a las reuniones. En Herrera en COPE ha estado el alcalde de Malpartida, Alfredo Aguilera. Tienen ya 57 casos:"Hemos pasado un verano muy bueno, porque hemos conseguido abrir la piscina, tener escuelas municipales, tener una agenda cultural con muchas medidas de seguridad. El día 2 de septiembre tuvimos el primer caso y a partir de ahí hemos ido evolucionando hasta tener una punta de 57, que fue hace dos días. Pero al final si te toca te ha tocado y yo creo que gracias a la reponsabilidad de los ciudadanos la cosa está más contenida".

Los casos de Eljas y de Malpartida de Cáceres confirman que el coronavirus se cuela en cualquier municipio, por pequeño que sea, y que seguimos sin controlar esta segunda ola. Si miramos a Madrid, habrá que esperar hasta mañana para conocer las zonas que se añaden a las 37 áreas con restricciones. Ni se va a confinar toda la comunidad de Madrid ni tampoco toda la capital.

Hoy es el día en el que el Gobierno está haciendo esfuerzos, en la mayoría de los casos, ímprobos para tratar de justificar lo injustificable. En el caso de los indultos a los presos golpistas, lo esperado. El argumentario de Moncloa no se sale de lo previsto: estamos ante un trámite en el que el Gobierno no ha acelerado ningún movimiento. Y nos lo tenemos que creer. Pues no.

Es una de las exigencias del separatismo, una de las reclamaciones prioritarias de Esquerra para dar su apoyo a los presupuestos y Sánchez ha accedido en un momento muy importante para consolidarse como presidente. Punto final.

Con el tema del Rey lo tienen un poco más complicado de justificar. Sobre todo, porque es un veto en toda regla. Un veto a Felipe VI para que no acuda a Barcelona a la toma de posesión de los nuevos jueces. Las asociaciones de jueces siguen criticando esta decisión, la de apartar al Rey de una cita solemne y muy importante de la judicatura. Desde el Gobierno hoy han seguido con la misma versión marcada por la vicepresidenta Carmen Calvo: "Hay decisiones que están muy bien tomadas. Está muy bien tomada esa decisión".

Esta mañana el ministro de Justicia ha dicho que la obligación del Gobierno es proteger a las instituciones. No. En ese desplazamiento, si se trata de un problema de seguridad, al Rey le protege la policía, la guardia Civil y los Mossos de Escuadra. Si la decisión está bien tomada, ¿por qué no especifican quién la tomado? ¿Pedro Sánchez? ¿Pablo Iglesias, que ha intensificado su campaña contra la monarquía? ¿Gabriel Rufián o alguno de los presos separatistas que acarician el indulto? Quién y por qué. No lo aclaran El veto a la presencia de Felipe VI mañana en Barcelona es el triunfo de los que se quieren cargar a la institución. Y hay una parte importante que está en el Gobierno.