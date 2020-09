Herraiz: "Aunque nieguen el veto, Iglesias celebra la ausencia del Rey en la toma de posesión de los jueces"

La evolución de la pandemia en España sigue descontrolada. A la espera de conocer -esta tarde- la actualización de los datos, las últimas cifras confirman que no hemos sabido paralizar la expansión del virus. Para encontrar un dato peor de muertos tenemos que irnos al dos de mayo, prueba evidente de que vamos hacia atrás. Volvemos a superar los 10.000 contagios diarios y los 240 fallecidos en 24 horas.

A partir de ahí, en todos las zonas se intensifican los confinamientos. La novedad está en Palencia, donde esta madrugada entran nuevas medidas, nuevas restricciones, fundamentalmente de reducción de aforos. La Comunidad de Madrid anunciará este viernes los nuevos barrios que se suman a las 37 áreas que desde el lunes tienen restricciones y tienen limitaciones a la movilidad. Después de la confusión de la semana pasada, esta vez no dicen nada hasta que no lo concreten. Hoy deberían de empezar a multar los que incumplan las nuevas normas en los barrios afectados. Pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid aún no ha avalado las medidas y las sanciones que se pongan pueden ser tumbadas por un juez. Por eso se sigue informando, aunque COPE ha comprobado que algunos agentes no tienen órdenes claras. Como el ejemplo de este policía: “No me ha presentado ningún documento que acredite, ha salido por algún motivo a comprar…”.

Las sanciones quedan en el aire hasta que las restricciones, la nueva orden quede ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Y hoy la Justicia tiene muchos frentes abiertos. Lo primero tiene mucho que ver con lo segundo. Esta mañana el Gobierno ha dado una buena noticia a los políticos catalanes condenados por el intento de golpe separatista. La próxima semana comenzará a tramitar sus indultos. Con este anuncio que ha hecho el ministro de Justicia en el Congreso se entiende mucho mejor lo siguiente. Te venimos contando que el viernes toman posesión los nuevos jueces en un acto que tradicionalmente se celebra en Barcelona. El año pasado, como excepción, esta cita tuvo lugar en Madrid y el traslado se enmarcó en los actos del 40 aniversario de la constitución. La entrega a los nuevos jueces la presidió, como de costumbre, don Felipe. ¿Qué es lo que ha ocurrido este año? Que, por primera vez, a este acto de toma de posesión de nuevos jueces, en principio, no va a acudir el rey. Es algo insólito. Felipe VI nunca ha fallado. Sin ser norma, sí es algo que hasta ahora ha sido habitual. Esta es la noticia. A partir de ahí, buscamos las explicaciones. Y vamos a escuchar enseguida lo que nos han contado desde la Casa del Rey, desde Moncloa, como desde el Consejo General del Poder Judicial.

¿Y qué hay detrás? ¿Qué se está urdiendo desde Moncloa? Lo último es la confirmación del indulto para los políticos condenados por un delito de sedición. Lo siguiente es que Torra está a la espera de su inhabilitación por desobedecer las normas y mantener la propaganda separatista en los edificios públicos durante las elecciones generales. Además, por encima de todo esto, la negociación de los presupuestos en la que Iglesias prefiere a Esquerra Republicana y a Bildu antes que a Ciudadanos. Estas son las claves por las que el Gobierno ha entendido que el Rey no tiene que estar el viernes en Barcelona en la entrega de despachos a los nuevos jueces. Lo intentarán edulcorar y esconder y negarán hasta la saciedad que hay veto. Pero ahí tienen un buen puñado de motivos. Una más, una dentellada más contra la Monarquía. El vicepresidente Iglesias lo celebra.