Antonio Herraiz:"El acuerdo entre Sánchez y Ayuso tiene mucho de literatura y buenas intenciones"

Madrid se ha convertido en el foco de la crisis del coronavirus. Por méritos propios, es decir, por lo preocupante de los datos, y también por el deseo de algunos de tumbar el principal bastión autonómico del PP. Los datos de la comunidad no son buenos y, por esa razón, hoy han entrado en vigor las restricciones en 37 zonas. Son las áreas más afectadas, aunque en las últimas horas la izquierda ha abierto un debate sobre barrios humildes y pobres y barrios ricos. Lo que nos faltaba en esta pandemia.

En todo caso, la situación en Madrid no es exclusiva. En otras zonas urbanas, especialmente pobladas, también está golpeando esta segunda ola del coronavirus -que algunos dicen que no es tal-, pero que recalco lo de la segunda porque así todos lo entendemos mejor, para diferenciarla de la primera. Aunque en Talavera de la Reina, en Salamanca, en Ciudad Real, en Valladolid o en Gerona no llegan a los niveles de Madrid, se sitúan en torno a los 500 casos por cada 100.000 habitantes. Como ves, capitales o municipios de todo signo político y condición. ¿De quién es la culpa ahí? ¿De Ayuso? Y aquí también se han reducido aforos en los bares, se han cerrado los parques infantiles, pero no se ha visto a Monedero manifestándose. Seguro que en esas ciudades lo agradecen.

No es una cuestión de pueblos, comarcas, o ciudades. Ni siquiera de comunidades autónomas. La prueba está en el informe detallado, contrastado, que te está contando hoy COPE. España, como país, encabeza los peores indicadores de toda Europa. Y eso se refleja, especialmente, en la cifra de muertes, que siguen ocultando desde el Gobierno.

En el momento de mayor intensidad de la pandemia, España registró un exceso de defunciones del 44%. En Reino Unido fue del 39%, en Bélgica y Francia del 25%, en Italia del 17%. Sí, Italia casi 30 puntos menos. En cuanto a contagios ocurre exactamente lo mismo.

Por eso, en lugar de abrir batallas localistas, con el único objetivo de derrocar a Díaz Ayuso -que también ha cometido sus errores y lleva encima lo suyo-, igual toca analizar qué se está haciendo mal en conjunto. Como país. Porque el resultado es nefasto. El peor de Europa.

Enseguida te cuento cómo ha ido el encuentro entre Pedro Sánchez y la presidenta de la comunidad de Madrid, cómo está transcurriendo este primer día de restricciones en esos 37 puntos de la comunidad. Pero en todo este lodazal, hoy hemos encontrado una buena noticia, precisamente en uno de los distritos donde hoy tienen menos libertad de movimientos.

En pleno corazón de Vallecas, en el Paseo Federico García Lorca de Madrid hay una administración de lotería. Y allí fue sellado el boleto ganador de un suculento premio en el sorteo de la primitiva de este domingo. Casi 10 millones de euros, que, con el descuento de hacienda, se queda en 7 millones 700.000. Un pico. En Herrera en COPE hemos hablado con el dueño de la administración. Se llama Alejandro Julián. Su abuela comenzó el negocio y desde el año 60 no habían dado un premio. Cuando esta mañana le ha dicho a su madre que habían dado el premio, ella se ha puesto a llorar. Así nos lo ha contado: “ Me he enterado justo antes de abrir, mi madre se ha puesto a llorar, bueno, una locura. Yo espero que haya sido alguien que al 99% haya sido de Vallecas, seguro. Con estas medidas de restricción, luego hay tanta gente que está sin trabajar, y que no puede salir. De vez en cuando los milagros existen".

En momentos complicados, casi 8 millones de euros, que es en lo que se queda el premio, suponen más que un simple alivio. Así que al que le haya tocado: enhorabuena.