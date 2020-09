Antonio Herraiz: "Menos mal que Calvo dijo que no iban con BILDU porque los socialistas son de fiar"

En plena negociación de los presupuestos, el CIS nos ha regalado una nueva encuesta. Lo de regalar es ironía porque los juegos de Tezanos y los suyos nos cuestan mucho dinero a todos los españoles. Da igual que estemos en una pandemia sin precedentes cercanos y en una crisis económica sin comparación. Gastamos para conocer lo que opina la gente y para vender lo que interesa a los compañeros de partido del socialista Tezanos.

Todo para llegar a la misma conclusión de los últimos meses: el PSOE ganaría las elecciones con amplia diferencia con el PP. En esta ocasión, la amplía a más de 13 puntos de diferencia. ¿Qué novedad aporta este CIS? Que sube Ciudadanos y lo hace en un momento en el que el PSOE trata de convencer a los de Inés Arrimadas para que den su apoyo a los presupuestos. Conclusión. El CIS de Tezanos avala la estrategia pactista de Ciudadanos y el Gobierno. Esta mañana, Inés Arrimadas, ha estado en Herrera en COPE y se ha mostrado convencida de que hace bien intentando un acuerdo con el PSOE. Estas eran sus palabras: “Podemos conseguir que algunas de las barbaridades que han anunciado, algunas de las soluciones en el ámbito económico, que son claramente populistas, pues nos las podamos ahorrar. Si realmente Sánchez al final aprueba los presupuestos por el otro lado, Podemos va a tener mucho más poder de negociación”.

Arrimadas sigue explorando esa vía, pero en el Gobierno ya sabes que el vicepresidente Iglesias prefiere a Bildu y a Esquerra Republicana de Cataluña. A la vicepresidenta Carmen Calvo tampoco le incomoda especialmente los pactos con los que fueron el brazo político de ETA. Lo ha dicho en TVE. El único veto de Calvo es para Vox. Así lo ha explicado: “Yo me reúno como ministra de relaciones con las Cortes con todos los grupos parlamentarios, menos con Vox, porque Vox se ha declarado literalmente en rebeldía”.

Con Vox, no, pero con Bildu, sí. Por cierto. No hace tanto que la vicepresidenta Carmen Calvo decía que con los herederos políticos de ETA no salía ni a cruzar la calle. Esto que vas a escuchar es de hace apenas año y medio. Del 27 de mayo de 2019. Esto dijo: “No vamos a apoyar a Bildu, para nosotros eso son líneas rojas. Los socialistas, con nuestras virtudes y nuestros defectos, como es lógico, somos gente muy de fiar. Todo el mundo sabe, con nosotros, a qué se puede atener, cuáles son los principios y las líneas que no pasamos. Y desde luego nosotros no vamos con Bildu”.

No vamos con Bildu porque somos gente de fiar. Menos mal, Carmen Calvo.