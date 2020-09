Antonio Herraiz: "El PSOE que pide la refundación del PP por el caso Kitchen no está para muchas lecciones"

El caso Kitchen sigue engordando y amenaza con convertirse en un problema serio para el PP. Hoy Pablo Casado ha estado en Herrera en COPE en la primera entrevista que concede tras levantarse el secreto de sumario. La investigación trata de aclarar si desde el Ministerio del Interior dirigido por Jorge Fernández Díaz se orquestó una operación con fondos públicos para espiar al ex tesorero Luis Bárcenas. Ahí metieron a lo mejorcito de la policía y en cualquier lodazal aparece el comisario Villarejo.

También enredaron a un abogado, letrado en cortes que llegó a ser secretario de estado de Interior. El número dos del ministerio al que pidieron, supuestamente, su implicación en la operación contra Bárcenas. Se llama Francisco Martínez, está imputado, y amenaza con tirar de la manta. Ya lo ha hecho y compromete no sólo al que fue su jefe en el ministerio, también a Rajoy y Cospedal. Aquí hay un trasfondo político. Francisco Martínez vio cómo el partido, del que no es afiliado, le daba la espalda y se la va a devolver. Hoy la pregunta para Casado era muy directa. Si el juez del caso señala a la cúpula y decide investigar al ex ministro Fernández Díaz, e incluso más arriba todavía. Qué va a hacer. Esto ha contestado: “Una cosa es que me preocupe a mi, o que yo crea que el Partido Popular tenga ninguna responsabilidad, que no la tiene, y otra cosa es que ese tipo de actitudes, vengan de donde vengan y afecten a quien afecten, van a contar con nuestro reproche y, como he dicho antes, caerá quien tenga que caer”.

Caerá quien tenga que caer. El PSOE trata de pescar en el lodazal que es el caso Kitchen y ha pedido la refundación del PP. Que se borren del mapa y salgan con otro nombre. El encargado de dar este consejo al PP ha sido el ministro Ábalos, el mismo que se saltó todas las normas y no ha dicho ni una sola verdad sobre el encuentro en Barajas con la vicepresidenta del régimen venezolano. Ábalos es el mismo también que no habló de refundación con el escándalo de los ERE, una trama que se gastó el dinero de los parados en fiestas, droga y prostíbulos. Lo de dar consejos al contrario está bien, pero primero que cada uno mire lo que tiene en casa porque, en la mayoría de ocasiones, es mejor estar callado.

Otro septiembre más los incendios arrasan Galicia. Este año se repite un escenario parecido al del año pasado. Después de un agosto sin importantes sustos en los montes, los fuegos aparecen en los últimos días del verano en esta comunidad. A esta hora una decena de incendios permanecen todavía activos. La alerta se centra en la provincia de Orense, donde las llamas han arrasado cerca de 7.000 hectáreas en total. Lo peor a esta hora está en Lobios, en el parque Natural de Baixa Limia. Pepe es panadero y pasa todos los días por allí y nos cuenta su impresión: “Tétrico, una oscuridad impresionante, osea un gran incendio. La gente con miedo, los que conocen la sierra pues está mal”.

Las altas temperaturas de este fin de semana -con máximas que no se recuerdan un día de septiembre en Galicia- no han ayudado, pero aquí una vez más hay que hablar de imprudencias. Y también de un abandono forestal que no es un problema exclusivo de Galicia.