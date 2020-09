Herraiz:"En el Congreso se habla de muerte, pero no para admitir la cifra real de fallecidos por coronavirus"

En medio de una crisis económica sin precedentes cercanos, con una pandemia con pocas comparaciones, en el Congreso se vuelve a hablar de muerte. No de los fallecidos por coronavirus. No esperen que el presidente Sánchez vaya a reconocer en ningún momento que en España han muerto por COVID más de 50.000 personas, no. En el Congreso se ha hablado de muerte porque una mayoría encabezada por los partidos del Gobierno ha rechazado las alternativas de PP y Vox a la ley de la eutanasia.

Y en medio del ruido del Congreso, en medio de un debate político, en COPE hemos escuchado a Arturo. Tiene 67 y padece una enfermedad incurable. En concreto, un enfisema pulmonar y un tumor en la otra parte del pulmón. Esto ha contado:”Vamos, me siento bien, también por el humor que ya digo que tengo, como no pienso en lo malo, pues en vez de ir más deprisa voy más despacio, si tengo que sentarme me siento. A mi no me da vergüenza llevar la mochila, no me apura”.

¿Cuál es la salida con la que se ha encontrado Arturo? Una alternativa por la que no se quiere apostar: los cuidados paliativos. Se habla mucho de libertad individual pero no se apuesta por reforzar la inversión en un aspecto que en un auténtico alivio. Ahí se agarra Arturo y su mujer y para ellos la eutanasia no es ni siquiera una opción. Ahora, recibe cuidados paliativos en un centro de la Fundación Vía Norte Laguna. Su mujer habla de milagro: “De locura, porque algo que ya no nos esperábamos, pues un milagro como él dice, sí fue así. Así que muy contentos”.

Mientras, en el Congreso, lo previsto. Sale adelante la ley de la eutanasia porque las enmiendas a la totalidad de PP y VOX han sido rechazadas.

Por lo demás, estamos pendientes de la progresiva vuelta al cole. La noticia, ya lo verán, va a ser los colegios y los institutos en los que no salga ningún positivo por coronavirus. Va a ser muy complicado que en un centro no se detecte ni un solo contagio. Y lo estamos viendo ya, en Morón, Sevilla, en Rafelbuñol, Valencia, en País Vasco, Madrid, Barcelona… cómo cierran clases o líneas de centros ante la aparición de positivos por COVID.