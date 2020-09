Herraiz: "En la reducción del periodo de cuarentena no solo hay motivos sanitarios, también económicos"

Aumenta en todo el mundo el debate sobre la conveniencia de reducir el período de cuarentena. Ahora mismo, se recomienda que las personas que han estado en contacto directo con un positivo permanezcan aisladas durante 14 días. Puede que haya sido tu caso y, si no, seguro que conoces a alguien que haya pasado por la misma situación. Otra historia bien diferente es los que no lo cumplen, que de todo hay. U omiten ese contacto directo para seguir trabajando o lo que les parezca. Pero, hasta ahora, ese es el periodo de cuarentena: 14 días.

En España, las autoridades sanitarias están estudiando la posibilidad de reducirlo a los 10 días. ¿Por qué? Pues porque se han conocido estudios que concluyen que somos especialmente contagiosos durante los primeros cinco días después de los síntomas o del positivo, y luego eso disminuye de forma significativa. Aquí todos niegan las razones económicas, pero también son importantes y también las están teniendo en cuenta los gobiernos.

Esto en España, en otros países de nuestro entorno, van más allá. Esta mañana el consejo científico francés, que asesora al Gobierno de Francia, ha apostado por acortar la cuarentena a los 7 días. El viernes el Ejecutivo galo tomará una decisión. Y en el caso de Alemania, el Fernando Simón alemán ha dicho que con 5 días es suficiente. Sobre la reducción a 5 días de la cuarentena, le hemos preguntado enHerrera en COPE al microbiólogo de la Universidad de Navarra, Guillermo Martínez de Tejada, que ha contestado lo siguiente: “Me parece poco 5 días, francamente, por lo que sabemos hasta ahora, no creo que fuera seguro, porque siempre tienes un porcentaje que se te va a escapar, de personas que sí que son infecciosas pasados 5 días". Pues ese es el debate, no solo en España, no solo en Francia, prácticamente en todo el mundo.

Y enseguida te ampliamos las novedades en la instrucción sobre la supuesta caja B, sobre los presuntos sobresueldos y demás irregularidades financieras en Podemos. Hoy la fiscalía que dirige la ex ministra socialista Dolores Delgado le ha echado un cable a Pablo Iglesias. Resta importancia a la denuncia del ex abogado de Podemos, dice que es un despechado, y limita la investigación a los tejemanejes de Podemos con la consultora chavista Neurona. Aquí hay pagos de, al menos, 400.000 euros y la fiscalía quiere saber si no acabaron en una empresa tapadera.