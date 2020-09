Antonio Herraiz: "A los padres les tranquilizan más desde los colegios que desde la administración"

La vuelta al colegio viene marcada por muchas dudas y preguntas. Esto está generando un gran dilema entre los padres que no saben si llevar a sus hijos al colegio o no. Eso en los casos que tengan opción, porque si trabajas y no tienes con quién dejar a los niños no hay alternativa.

A todo esto se añaden casos especiales como el que están viviendo en Santoña, en Cantabria. Como en el resto de Cantabria, en Santoña han comenzado hoy las clases. En esta localidad se da la circunstancia de que están confinados después de un aumento de casos por coronavirus. Bares y restaurantes permanecen cerrados, se limita la libertad de las personas y no se puede entrar ni salir del municipio salvo por causa justificada. Ante este escenario, los padres han tenido que decidir si llevaban o no a sus hijos a clase. Y en ese debate se ha visto Patricia. Uno de los hijos debería haber empezado hoy el primer curso de primaria. Patricia ha decido no llevarle a clase y así lo ha explicado: “La decisión de no llevar a mi niño al colegio se responde con una simple pregunta. Si Santoña no permite el acceso al municipio por el alto número de contagios, para comprar una simple barra de pan, ¿ lo está para recibir un autobús lleno de niños? Yo la verdad que tal y cómo está la situación ahora y mientras no mejoren los datos yo no estoy dispuesta a poner en peligro la salud de mi hijo y de mi familia”.

En Santoña, sólo el 12% de los alumnos ha acudido hoy a clase. Solo 28 de los 805 alumnos de colegios públicos han regresado. Dentro de esa cifra se encuentran Carlota de 6 años y Diego de 3. Lo ha contado en Herrera en COPE su madre, Ángela. ¿Por qué los ha llevado? Porque trabaja, no tenía muchas alternativas y porque le han dado más confianza desde el colegio que desde la administración. Así se ha expresado: "Los protocolos que tienen han sido muy acertados. Hemos llegado al colegio, estaban los profesores en la puerta, cada uno en su fila, esperando a que llegaran los alumnos, los han colocado con la distancia de seguridad, les han tomado la temperatura. La verdad que el colegio es también el que me ha dado más seguridad y más garantía. Sigues con el mismo miedo, porque por mucho que te digan, mi niño tiene 6 años, y pues quién sabe si se quita la mascarilla”.

Dos formas de resolver un dilema en el que seguro que te ves identificado, en el que se ven identificados muchos padres que hoy o en los próximos días van a tener que llevar a sus hijos al colegio.

Por lo demás. Hoy en Herrera en COPE ha estado la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Hoy han entrado en vigor en Madrid las nuevas medidas, más restrictivas para tratar de frenar el avance del coronavirus. Fundamentalmente se limitan aforos y se prohíben las reuniones de más de 10 personas. Desde el gobierno de Sánchez, incluso desde otros presidente autonómicos como el socialista Page, se señala a Madrid, una situación que denunciaba en estos micrófonos Díaz Ayuso. Lo hacía así: “Yo lo que veo sobre todo es que hay una campaña despiadada sobre la Comunidad de Madrid. Que los hospitales y las UCIs no han pasado del 11% con respecto al peor momento de la epidemia, porque al utilizar todos las mascarillas la carga vírica es mucho menor, también porque los mayores se están cuidando mucho más, y también porque ahora mismo esa transmisión se está produciendo entre edades más jóvenes”.

Frente a la batalla política están los datos. Si comparamos las cifras de mortalidad, hay 15 comunidades que superan a Madrid. Pero el gobierno de Sánchez va a seguir señalando a esta región. Cuando haya problemas, ya lo verás, la culpa será de Isabel Díaz Ayuso.