Antonio Herraiz: "Si se hunde la hostelería lo hace uno de los sectores clave para la economía española"

El anuncio de una posible fusión entre Bankia y Caixabank dispara las acciones de las dos entidades en bolsa. Bankia lo hace en torno al 27% y Caixabank al 12%. ¿Qué sabemos a esta hora de un movimiento estratégico que modificaría sustancialmente el panorama financiero español?

Lo primero que hay que aclarar es que todavía no hay nada cerrado. A la operación le quedan todavía muchos flecos por concretar y, en una fusión de este tamaño, hasta que no esté ya hecha, pueden pasar muchas cosas. Ya lo intentaron en 2012 y al final se frustró todo por cuestiones políticas y discrepancias en la jerarquía de mando. No parece que estas dos cuestiones vayan a ser ahora un problema y cierto es también que se han dado muchos pasos y de ahí el anuncio.

A los expertos no ha sorprendido este movimiento porque el contexto financiero internacional invita a ello. El precio del dinero sigue en valores negativos y así va a continuar durante mucho tiempo. Eso implica un problema de rentabilidad para las entidades que han tenido que diversificar su negocio hasta extremos impensables no hace tanto tiempo. La situación se ha visto agravada por la pandemia y de ahí esta fusión, que ya te avanzo no va a ser la última.

Si analizamos las cifras, dan buena cuenta de la importancia de la operación. El nuevo banco que nazca de la fusión entre Bankia y CaixaBank tendrá un volumen de 630.000 millones de euros, la entidad más grande de España por delante de BBVA y Santander. Entre las dos tienen casi 6.300 oficinas y 47.000 empleados.

Como faltan muchos flecos por cerrar, no se ha precisado nada de cómo va afectar la fusión a los trabajadores. En cuanto a los clientes, que suman 21 millones, es evidente que se van a encontrar con una entidad más fuerte.

Enseguida te ampliamos más detalles de esta operación en un viernes en el que Madrid ha detallado las nuevas medidas para frenar la expansión del coronavirus. Se prohíben las reuniones de más de 10 personas, tanto en espacios públicos como privados. Las celebraciones religiosas, las misas, tendrán que limitar el aforo del 75 al 60%, y también los velatorios.

¿Qué pasa con la hostelería? No se prohíbe consumir en la barra pero sólo se podrá hacer si no se supera el 50% del aforo. En la terraza, la distancia deberá ser de un metro y medio, incluso dentro de la misma mesa. José Antonio Aparicio tiene una terraza en la plaza mayor de Madrid y ve cómo las nuevas medidas van a suponer un nuevo mazazo para el sector. Así nos lo ha contado: "Probablemente la semana que viene, a raíz de que se confirmen estas decisiones, reduzcamos algo más la plantilla, porque lo que sí tenemos claro es que lo único que vamos a hacer, pero lo vamos a hacer, es pagar las nóminas de nuestros empleados, es decir, esto es la línea roja, todo lo que no sea eso no nos va a permitir abrir".

Las medidas son necesarias pero no habría que olvidar que si se hunde la hostelería se hunde una parte muy importante de la economía española.