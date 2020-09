Antonio Herraiz:"Iglesias reaparece y contraprograma la reunión entre Sánchez y Casado"

Enseguida te cuento la última hora de la crisis del coronavirus y el esperado encuentro entre Pedro Sánchez y Pablo Casado, pero antes quiero hablarte de un misterioso caso que se ha resuelto 25 años después.

Te hablo de la historia de Blanca Mabel Otero. Nació en Argentina hace 68 años donde habían emigrado sus padres desde Sahelices de Sabero, un pueblo de León de apenas 100 vecinos. Cuando cumplió los 20 años, Blanca regresó a España con sus padres y empezó a trabajar. Aunque había estudiado magisterio, trabajaba en las oficinas de Renfe en León. Todos los fines de semana iba a su pueblo, a Sahelices, para ver a su familia. Un día, sin saber por qué, faltó a la cita. Eso fue un 30 de noviembre de 1995. Su hermano René se enteró después que había pedido el finiquito en el trabajo y que había abandonado el piso. Al tiempo, supieron que se había trasladado a Gijón, la buscaron, pero sin éxito.

Los únicos datos que han tenido de ella durante este tiempo han sido una carta y noticias de un análisis de sangre en Avilés.

Los motivos de su desaparición siguen siendo una incógnita. Se pensó incluso que podía ser el cadáver de una mujer que apareció hace 19 años en la playa del Camello, en Santander. Pero, no.

Fruto de la casualidad, este fin de semana se ha podido confirmar que Blanca Mabel está viva. En Asturias, la policía local de Siero recibió una llamada de socorro. Los vecinos hacía tiempo que no sabían nada de una mujer llamada Eva.

Cuando llegaron a su casa, encontraron a una mujer en el suelo, sin poder moverse. Una vez la llevaron al hospital, comprobaron que no se llamaba Eva, como la conocían los vecinos. Era Blanca Mabel Otero, a la que su familia buscaba desde hace 25 años. Los motivos de su marcha siguen siendo una incógnita, se sabe estos últimos años cuidaba niños y perros de sus vecinos y ahora se recupera en el Hospital Central de Asturias.

Al margen de esta impactante historia, este miércoles nos deja el encuentro entre Pedro Sánchez y Pablo Casado. El que pensaba encontrar un titular sorprendente tendrá que esperar. Nadie duda de que sería necesario un gran acuerdo, pero a día de hoy se antoja imposible. El PP rechaza a unos presupuestos pactados por Podemos y en el PSOE acusan al principal partido de la oposición de no estar dispuesto a remar en su misma dirección. Pablo Casado sí ha quedado abierto a alcanzar un gran pacto en materia sanitaria. Por cierto, para contraprogramar esa reunión y las comparecencias posteriores el vicepresidente Pablo Iglesias se ha ido a su televisión favorita. Hacía casi un mes que no le hemos escuchado, y no será porque no han pasado cosas en Podemos, entre otras la acusación de financiación irregular. En cuanto a este asunto, el PSOE se ha unido al PP para pedir una comisión de investigación en el Congreso. No le habrá gustado mucho a Iglesias ese paso.