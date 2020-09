Antonio Herraiz: "Más de 2.000 padres se declaran insumisos y no llevarán a sus hijos a clase"

La vuelta al cole es inminente. Hoy lo han hecho los más pequeños en Andalucía y Valencia y los estudiantes universitarios de Navarra.

El Gobierno de Sánchez insiste en que el regreso a las aulas es seguro pero muchos padres no opinan lo mismo. Josu Gómez Barrutia tiene dos hijas de 3 y 6 años. Vive en Sevilla. Es de los que cree que el sistema educativo no está preparado para un retorno presencial a las clases en septiembre. Desde que se acordó en junio el protocolo, la situación ha cambiado mucho y las nuevas medidas tampoco impiden que los colegios vayan a ser un vehículo de transmisión y expansión de la pandemia. Las hijas de Josu tienen que volver a clase el día 10 de septiembre. Si no hay cambios sustanciales, no tiene previsto llevarlas al colegio. Lo que implica la posibilidad de "toparse" con la justicia, dependiendo de la comunidad autónoma a la que se pertenezca. Así nos lo ha contado: "Hay una vía que las comunidades autónomas parece que están explorando a excepción de la comunidad valenciana, que ha dicho que no va a incoar los procedimientos de absentismo escolar. Y otros que dicen que sí van a llevar a cabo esas medidas coercitivas, y en ese caso argumentaremos, nos defenderemos en todos los procesos que haya y si tenemos que llegar al juzgado, pues llegaremos al juzgado".

Josu forma parte de una plataforma a la que se han sumado ya más de 2.000 padres que no van a llevar a sus hijos a clase hasta que no se garanticen las medidad de seguridad, que no va a haber contagios. Dice que no tiene sentido que al aire libre solo se permitan encuentros de hasta diez personas y se vaya a meter a más de 20 niños en un aula cerrada. La ministra de Educación anuncia sanciones contra los padres insumisos, pero Josu dice que recurrirán porque hay jurisprudencia que les da la razón: “Hay el caso de una sentencia provincial de Girona, y algunas otras más en las que el derecho a la salud ha prevalecido para explicar el caso de padres y madres que en otros momentos, no de pandemia, decidieron no llevar a su hijo porque tenían una enfermedad que podía verse comprometida por un contagio de otro tipo de virus en un colegio, fue el caso de Girona".

Vuelta al cole complicada y regreso también al trabajo con la mirada puesta en el teletrabajo, para los que puedan desarrollar esa fórmula que tiene todavía muchas lagunas. Gobierno y agentes sociales retoman hoy las negociaciones en torno a la Ley del Teletrabajo. El principal escollo es hasta qué punto debe asumir la empresa los gastos del empleado que hace su labor desde casa. Pere Vidal López es profesor colaborador de los Estudios de Derecho y Política de la Universidad Oberta de Cataluña, y ha explicado lo siguiente: “El trabajador no tendría de entrada por qué asumir los gastos que le supone trabajar, es decir, yo cuando trabajo en la oficina no me pago mi silla, ni la mesa, ni la electricidad. Teóricamente es lo que debería trasladarse al caso del teletrabajo. ¿Qué ocurre aquí? Desincentiva el teletrabajo porque puede suponer una duplicidad de costes”.

Las empresas cambiaron de la noche a la mañana su forma de proceder y ahora toca ajustar el teletrabajo viendo que esta fórmula puede mantenerse durante meses.