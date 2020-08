Antonio Herraiz:"Muy mal se tiene que ver Torra para no descartar la ayuda del Ejército"

Apuramos el último día de este mes de agosto y si eres de los que te has incorporado hoy después de las vacaciones y has estado más o menos desconectado, habrás comprobado que todo sigue igual. En la cuestión sanitaria, la pandemia sigue descontrolada en muchos puntos de España. En Benigànim, que es un pueblo de Valencia de unos 6.000 vecinos, no van a poder salir durante los próximos 14 días. Sanidad ha decretado hoy el confinamiento de esta localidad porque se han disparado los casos y no han podido acotar los contactos.

Es lunes y es uno de los días elegidos por Fernando Simón para hacer su particular análisis de la situación. También aquí todo sigue igual. No le escucharán asumir ninguna responsabilidad en lo que está siendo una gestión mejorable. A la espera de lo que nos diga esta tarde, algunas comunidades han adelantado los datos. Un día más, Cataluña supera el millar de nuevos positivos. Además se han registrado 8 muertos. Y en Galicia, tras el fin de semana han notificado 3.640 casos activos de coronavirus en total. Son 500 más desde el viernes.

En el Gobierno tampoco ha cambiado nada. Sigue sin plan B. Al menos conocido, esta segunda ola de coronavirus ha salpicado a toda Europa pero la incidencia en España es mucho mayor que en países de nuestro entorno, como Francia, Italia o Portugal. ¿Por qué? No le pidan explicaciones al Gobierno.

En lo que anda preocupado ahora mismo Sánchez es en la aprobación de los presupuestos. Aprovechar una situación sanitaria y económica que es límite, nunca antes conocida para sacar adelante cuestiones que le permitan seguir en Moncloa con cierta tranquilidad.

Como es casi seguro que esta vez no van a contar con el apoyo de Esquerra Republicana, el objetivo del PSOE es garantizar los votos del PNV y acercarse a Ciudadanos lo máximo posible. Y mientras poner sobre las cuerdas al PP por si no le apoya. Hoy en la radio pública, la vicepresidenta del Gobierno no negaba que los presupuestos sean una prioridad, pero decía que no le quita el sueño: "Nosotros nos vamos a dirigir con un proyecto interno de los dos partidos políticos que estamos en el gobierno como es lógico, nos tenemos que dirigir obviamente al resto, no nos queda otra".

Por cierto, que para que veas que todo sigue igual no podía faltar el presidente de la Generalitat Quim Torra. Está rozando la inhabilitación por desobedecer mantener la propaganda separatista y los lacitos amarillos en los edificios públicos durante las elecciones generales. Como el que se sabe inmune o invulnerable a todo, dice que volverá a desobedecer. Bravuconada que ha soltado en la radio pública catalana: "Yo he desobedecido ya dos veces, no creo que sea la última vez que lo haga,y en cualquier caso le puedo asegurar que a mí no me marca el calendario las decisiones de ningún tribunal español".

¿Ven como todo sigue igual? Seguro que te quedas mucho más tranquilo.