Antonio Herraiz: "El Gobierno ha esperado a última hora para definir la vuelta al cole"

Estamos a 27 de agosto, la vuelta a las aulas es inminente y en estos momentos, el Gobierno está reunido con las comunidades autónomas para unificar criterios. Sí, a 27 de agosto. Lo que ha hecho el Ministerio de Educación es presentar un protocolo y, a partir de ahí, que cada uno se las componga. Como pauta general, plantea que el colegio será presencial al menos hasta 4º de la ESO. ¿Qué detalles incluye? El uso obligatorio de mascarillas a partir de seis años, la ventilación de las clases y del centro siempre que sea posible y la recomendación de guardar una distancia personal de al menos un metro y medio. Por lo demás, que los niños se laven mucho las manos y que los primeros grupos de primaria sean de convivencia estable.

No son medidas nuevas y el encuentro llega tarde, porque muchas regiones, en ausencia de pautas comunes, han presentado su propio plan. La ministra Celáa recuerda que en junio dieron indicaciones en el protocolo que acordaron, pero la situación entonces no era ni medio parecida a la de ahora. Y no sólo eso. Si los directores, si los equipos directivos de los colegios e institutos, no hubieran adelantado ya mucho trabajo, adecuando aulas y espacios para cumplir el distanciamiento, en estos momentos sería imposible aplicarlas.

Pero no sólo los equipos directivos. En algunos colegios, los padres están colaborando para que la vuelta al cole, en medio de una pandemia descontrolada, sea segura. Hoy nos hemos fijado en el colegio Pío XII de Santiago. Cuenta con más de 700 alumnos matriculados para este próximo curso. Aquí el AMPA hace ya casi un mes, en concreto el 3 de agosto, publicó unas pautas que siguen vigentes. Entrada al centro escalonada, recreos por turnos y prohibición de que los padres entren al centro. Serán acompañados por un monitor que en primer lugar les tomará la temperatura. Lo ha contado en COPE, Diego Aragunde, el Presidente del AMPA de este colegio gallego que también ha puntualizado las principales dudas que le están transmitiendo los padres.

“Nosotros tomaremos la temperatura a cada niño a la entrada, y si algún niño excede de los 37,5 lo comunicaremos y ese niño no podrá entrar a las instalaciones. Evidentemente después, la administración cuando nos mande el protocolo definitivo de si hay un positivo, tener que hacerle las pruebas PCR a sus compañeros de clase. Todo se basa en mantener la burbuja de convivencia”, ha explicado Diego Aragunde.

Por cierto, estamos hablando de la vuelta a colegios e institutos que es lo inmediato. Y del retorno a la universidad, ¿qué? ¿Para qué entonces un ministro de Universidades? El martes los de Podemos criticaron la falta de liderazgo de Isabel Celáa. De Manuel Castells no dicen ni media porque es suyo, pero otro que no se ha ganado el sueldo.

Al margen de la vuelta al cole y a la universidad, en ‘Herrera en COPE’ hemos hablado hoy con el dueño de un bar en Valencia, en el barrio del Cabanyal. Te recuerdo su historia. La policía local de Valencia le ha impuesto una multa de 4.200 euros por repartir comida gratis a familias sin recursos durante el confinamiento. Nos ha contado que le ha recurrido. Pero es más. A pesar de la amenaza de la sanción, siguió ayudando a personas en exclusión social y otros vecinos del barrio le han apoyado.

“Cambiamos las formas de trabajar, de hacerlo, que no fuera tan visible para la policía. También hicimos un llamamiento a los vecinos del Cabanyal y de Valencia, que hicieran donaciones de alimentos básicos. Utilizabamos La Lusitana de almacén y desde allí, preparábamos bolsas y pasaban los voluntarios por la puerta, se levantaba un poco la persiana y se entregaban las bolsas por debajo rápido... Sintiéndote como un delincuente haciendo esto que es lo peor de todo", contaba. Ya nos gustaría que todos los delincuentes fueran como Javier, este hostelero del barrio valenciano del Cabanyal.