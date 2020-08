Herraiz: "Sánchez vuelve de vacaciones y nos deja igual que estábamos, aunque con 400.000 contagiados"

Ponemos en orden, a esta hora las novedades, que ha anunciado el presidente del Gobierno en su comparecencia tras la reunión del Consejo de Ministros. Lo de novedades se puede quedar en singular, porque sólo ha anunciado una. El Gobierno de PSOE y Podemos vuelven a recurrir al Ejército para hacer frente a la pandemia sanitaria. Pedro Sánchez ha anunciado que hay 2.000 militares formados para hacer funciones de rastreadores. Todas las comunidades, incluida Cataluña y el País Vasco, que no tengan profesionales suficientes para hacer labores de rastreo del coronavirus, podrán solicitar la presencia de los militares. Esta es la única novedad.

El resto, durante los 50 minutos aproximadamente que ha durado la comparecencia de Sánchez en Moncloa, el presidente se ha limitado a dejar en manos de las comunidades autónomas cualquier decisión para hacer frente a la pandemia.

La primera,que sean ellas las que soliciten el estado de alarma si así lo requieren, que no implicaría siempre el confinamiento y una situación que debería refrendar, en todo caso, el Congreso. Tampoco se ha mojado, ni ha dado detalles de cómo será la vuelta al cole a partir de septiembre. Ha dicho Sánchez que las puertas de los colegios tienen que abrirse de forma segura. Pero habrá que esperar a que cada gobierno autonómico decida cómo. Ni una sola precisión por parte del presidente del Gobierno sobre cómo se va a hacer. Lo que ha esquivado también es las diferencias que hoy se han evidenciado en el consejo de Ministros con sus socios de Unidas Podemos. Desde el partido de Iglesias, han filtrado que han sacado los colores a la Ministra de Educación. Aseguran desde Podemos que han criticado la falta de liderazgo de Isabel Celáa ante la inminente vuelta a las aulas. Preguntado por esta cuestión, Sánchez ha esquivado la polémica.

“Todos y cada uno de ellos tienen mi máxima confianza y desde luego, yo, lo único que puedo decir, es que tengo, lógicamente, una positiva opinión del funcionamiento del gobierno de coalición y de la aportación de Unidas Podemos al funcionamiento del Gobierno. No le quepa duda”, ha manifestado Sánchez.

Esquivaba la polémica y además, Sánchez ha aprovechado su comparecencia para solicitar unidad en cuestiones que no tienen nada que ver con la crisis sanitaria. Y ahí está la situación interina en el consejo de Radio Televisión Española, la renovación pendiente del Consejo General Judicial y la aprobación de los presupuestos. Enseguida recuperamos lo que ha dicho el presidente en un martes en el que Carlos Herrera ha retomado su campaña veraniega a pie de obra para trasladarte esa España que labora y que no descansa en los polígonos de todas las ciudades.

Por 'Herrera en COPE' ha pasado Cayetana Álvarez de Toledo. Ha sido la primera entrevista tras su destitución fulminante como portavoz del PP en el Congreso. Y ha dejado varios titulares. Primero que no la han dejado trabajar. Ha hablado de la "labor de zapa" desde la sede de la calle Génova. También ha dicho que Pablo Casado ha visto cuestionada su autoridad porque ella quería ejercer la portavocía con libertad. Y luego el habitual discurso de todo político que es destituido de un cargo. Lo que antes te callabas de cara al público, por aquello de la disciplina de partido, cuando no tienes lo que quieres, pues lo sueltas. Cayetana sigue siendo diputada, sigue cobrando del Congreso y del escaño que obtuvo por Barcelona bajo el paraguas del PP. Le ha preguntado Herrera pero no ha confirmado si lo va a dejar.“Es una decisión difícil y es una decisión que tengo que meditar seriamente y profundamente. Estoy meditando sobre todo ello. Yo tengo un sentimiento de deuda y de compromiso, más que de deuda de compromiso personal con los 280.000 catalanes que votaron las candidaturas del PP en las últimas elecciones generales. Y los tengo a ellos, especialmente, presentes”, ha dicho.

Cayetana Álvarez de Toledo medita su futuro, aunque su salida del PP es cuestión de tiempo. Ese tiempo dependerá de lo que tarde en encontrar una alternativa.