Antonio Herraiz: "El principio de nadie es más que nadie hace aguas en la conferencia de presidentes"

En San Millán de la Cogolla, en la cuna del castellano, sigue a esta hora la cumbre de presidentes. En este tipo de encuentros nadie debería ser más que nadie, pero ese lema tan castellano, ha hecho aguas nada más empezar.

El lehendakari Iñigo Urkullu había anunciado que no iba a acudir. Sus argumentos eran diferentes a los de Torra, que señaló que no le agradaba la presencia del Rey y alguna excusa más. ¿Cómo ha convencido Sánchez a Urkullu para que hoy esté en La Rioja? Con más beneficios económicos para el País Vasco.

A Torra no le ha podido convencer porque lo que le pide a Sánchez es una reunión bilateral. Eso de reunirse con el resto de la chusma no cuadra con el pedigrí del presidente de Cataluña. Y que nadie tenga duda que esa reunión, llámenlo mesa de diálogo o como quieran, se va a producir y no tardando.

Esta es la realidad, pero dentro de la sala, dentro del monasterio, al presidente le esperaban el resto, incluidos algunos barones socialistas como el castellano manchego Page que le ha dicho que si Torra no iba hoy, después no se reúna con él a solas. Por eso, tocaba edulcorar el mensaje hablando de igualdad entre regiones. Así lo ha hecho el presidente: “No puede haber comunidades autónomas de primera, no puede haber comunidades autónomas de segunda. Todos tenemos que ir al mismo nivel, con las mismas oportunidades, porque todos, al fin y al cabo, merecemos esa igualdad de oportunidades”.

Sánchez tendrá la última palabra para el reparto del fondo con el que hacer frente a la crisis del coronavirus. El lío está asegurado.

Mientras los brotes siguen expandiéndose. 483 continúan activos, con 5.700 contagiados. En Bilbao, el gobierno vasco ha cerrado la comisaría de la Ertzaintza en Zabalburu. Según informa el sindicato de la policía autonómica ErNE, media docena de agentes han dado positivo por coronavirus.

Esto en Bilbao. En Teruel, se sigue investigando el origen del brote en una residencia de mayores de Burbáguena. Hay 62 positivos y han muerto dos personas. El alcalde de Burbáguena, Joaquín Peribáñez ha dicho en Herrera en COPE que, aunque la residencia está a un kilómetro del pueblo, hay preocupación. Peribáñez ha concretado: "Es una bofetada muy importante que en una localidad de algo más de 200 habitantes, 60 de ellos estén infectados. Aunque no son todos vecinos de Burbáguena, que también ha una parte importante de vecinos de Burbáguena en la residencia, si que ciertamente son de localidades vecinas y hay una relación más o menos estrecha".