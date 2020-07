Herraiz: "El ex abogado de Podemos confirma que el partido tenía una caja B. ¿Tic, tac, Pablo Iglesias?"

Los contagios en España vuelven a situarse en los registros que teníamos a principios de mayo, cuando todavía estábamos dentro del estado de alarma y confinados. A la espera de que Sanidad actualice los datos, la última notificación habla de 1.153 positivos. En estos momentos, hay 412 brotes activos y la edad de los contagiados ha bajado de los 63 a los 45 años.

Como cada semana, el ministro de Sanidad ha acudido al Congreso para explicar la evolución de la enfermedad. Pero los argumentos son casi calcados y podrían servir de una semana para otra. Ya saben, hay preocupación, pero no alarmismo, y si crecen los contagios es porque se hacen más test, más pruebas PCR y se detectan antes. Salvador Illa sostiene que ahora la capacidad para diagnosticar los positivos es mucho mayor y que por eso aumentan los infectados. Según el ministro, al 95% de los que presentan síntomas se les hace la prueba, un extremo que nos vienen repitiendo casi desde el comienzo de la pandemia. La única novedad es que los contagiados son más jóvenes. Así lo ha explicado Illa: “El virus está afectando a personas más jóvenes. La media de edad ha bajado de los 63 años,que registrábamos durante los meses de marzo y abril, a una edad entorno a los 45 años. Si se restringe al análisis de los casos diagnosticados a las últimas cinco semanas, la edad media baja hasta los 40 años aproximadamente. Y como consecuencia los casos sintomáticos son en su mayoría casos más leves que los que registrábamos en meses anteriores”.

Enseguida nos situamos en los puntos donde más están golpeando los brotes: Aragón, Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana.

Hoy hemos escuchado al ministro de Sanidad. El que está desaparecido en combate es el vicepresidente Pablo Iglesias. En los últimos días sólo le hemo visto de palmero. Primero, cuando volvió el presidente de Bruselas tras el acuerdo en la cumbre europea. Y ahí estaba Iglesias. Qué manera de aplaudir. Entre lo de la semana pasada y lo de ayer en el Congreso tiene que tener callos en las manos. Pero además de aplaudir, se espera una reacción de Pablo Iglesias.

¿Se acuerdan cuando decía que en política no se pide perdón, que en política se dimite? Pues él ahora tiene una gran oportunidad. El caso Dina se volvió en su contra y también ahora el del ex abogado de Podemos. Este escándalo es más sencillo incluso de entender que el de su asesora. En su momento, el abogado de Podemos descubre que en el partido hay una caja B. Lo comenta a la dirección que ve el peligro y contrataca. En ese momento denuncian al letrado por acoso sexual y le despiden. Le hacen la vida imposible. La Justicia exculpa al abogado, dice que no hubo acoso y en sede judicial, este letrado, que se llama José Manuel Calvente declara que Podemos tenía caja B y que pagaba sobresueldos. Decíamos que se espera una reacción de Iglesias, como dijo en su momento: “Tic tac Rajoy, tic tac, tic tac”.

Ese Tic Tac Rajoy tiene un sencillo traslado. Tic Tac Iglesias. Tic Tac.